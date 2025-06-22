Дефілював у триколорі: на Вінниччині під час похорону бійця чоловік влаштував провокацію (фото)

Місцевий житель з'явився з російським прапором під час похорону українського бійця. Чоловіка затримали правоохоронці.

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У селі Юзвин у Вінницькій області під час похорону померлого українського захисника Вадима Дудника сталася неприємна подія. Один із місцевих жителів вийшов на своє подвір'я, загорнувшись у російський триколор. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальна Вінниця".

"Чоловік вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським прапором поблизу Вінниці в селі Юзвин (колишнє Некрасове). Усе це неподобство відбулось під час прощання села з загиблим Героєм", — йдеться в повідомленні.

Чоловік замотався в прапор і ходив по дворі під час похорону бійця

Зазначається, що правопорушника затримали співробітники поліції.

Поліція затримала 29-річного провокатора

Про смерть захисника Вадими Дудника повідомили 17 червня. Йому було 37 років. З 2010 року він проживав у селі Юзвин.

З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав місцевої територіальної оборони, а 28 квітня 2022 року добровільно приєднався до 46-го десантно-штурмового батальйону.

Чоловік брав участь у звільненні територій Херсона та Бахмута, мав звання старшини. 17 червня під час перебування в районі населеного пункту Просяна на Дніпропетровщині стан здоров’я Вадима різко погіршився, і, на жаль, лікарі не змогли його врятувати.

"Вадим був справжнім героєм, який не шкодував себе заради рідної країни", — зазначили у Якушинецькій громаді.

Без батька залишилися двоє дітей та дружина.

Що кажуть у поліції

У поліції Вінницької області підтвердили, що затримали чоловіка, який замотався у триколор і дефілював у ньому перед похоронною процесією.

"У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресорки, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села. Нині особа громадянина встановлена, він затриманий", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили прапор РФ

Правоохоронці провели розмову з 29-річним правопорушником і вилучили в нього прапор країни-агресорки.

Правова кваліфікація його діям буде надана найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше на Волині священник УПЦ МП не впустив до місцевого храму похоронну процесію загиблого на війні місцевого жителя Василя Солодухи. Через це священникам ПЦУ довелося відспівувати покійного під брамою.

Також в Чернівецькій області в селі Задубрівка під час похорону 28-річного бійця ЗСУ Івана Назарія виник конфлікт між людьми та священниками храму святого Архистратига Михаїла. Присутні на похороні виламали двері до будівлі, бо труну із загиблим героєм не пускали всередину.