Горит: в России стая украинских дронов атаковала резервуары с топливом на комбинате "Атлас"

В России на территории Ростовской области вспыхнули резервуары с топливом на территории комбината Росрезерва "Атлас". Это произошло после попадания дронов.

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Сильное возгорание отмечено на территории, где размещены 32 цистерны с нефтепродуктами. Пожар зафиксировал спутниковый сервис NASA FIRMS.

Официально в России о пожаре на комбинате "Атлас" не сообщали, хотя в сводке Министерства обороны РФ заявили, что этой ночью сбили над территорией Ростовской области 14 беспилотников.

Зафиксированные спутником FIRMS аномальное повышение температуры на комбинате "Атлас". Фото: FIRMS

"В период с 22.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

13 БПЛА — над территорией Ростовской области,

2 БПЛА — над территорией Астраханской области,

1 БПЛА — над территорией Волгоградской области".

Как пишет "Милитарный", комбинат "Атлас" не впервые становится целью для украинских дронов. В конце ноября прошлого года его тоже атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар. Резервуары комбината являются важным элементом логистической поддержки российской армии, которая находится на территории Украины.

Также "Атлас" был атакован в августе 2024 года — тогда также повредило топливные емкости, что повлекло сильное возгорание.

Напомним, что ранее украинский зенитный дрон от компании "Дикие Шершни" сбил российский разведывательный беспилотник "Орлан". Момент уничтожения снял другой дрон-перехватчик.

Также сообщалось, участники украинского оборонного кластера Brave1 создали высокотехнологичную систему РЭБ Algiz AM, которая глушит российские беспилотники и управляется дистанционно.