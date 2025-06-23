Палає: в Росії зграя українських дронів атакувала резервуари з паливом на комбінаті "Атлас"

В Росії на території Ростовської області спалахнули резервуари з паливом на території комбінату Росрезерву "Атлас". Це сталося після влучання дронів.

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Сильне займання відмічено на території, де розміщено 32 цистерни з нафтопродуктами. Пожежу зафіксував супутниковий сервіс NASA FIRMS.

Офіційно в Росії про пожежу на комбінаті "Атлас" не повідомляли, хоча в зведенні Міністерства оборони РФ заявили, що цієї ночі збили над територією Ростовської області 14 безпілотників.

Зафіксоване супутником FIRMS аномальне підвищення температури на комбінаті "Атлас". Фото: FIRMS

"У період з 22.00 мск 22 червня до 7.00 мск 23 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

13 БпЛА – над територією Ростовської області,

2 БпЛА – над територією Астраханської області,

1 БпЛА – над територією Волгоградської області".

Як пише "Мілітарний", комбінат "Атлас" не вперше стає ціллю для українських дронів. Наприкінці листопада минулого року його теж атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа. Резервуари комбінату є важливим елементом логістичної підтримки російської армії, яка перебуває на території України.

Також "Атлас" був атакований в серпні 2024 року — тоді також пошкодило паливні ємності, що спричинило сильне займання.

Нагадаємо, що раніше український зенітний дрон від компанії "Дикі Шершні" збив російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Момент знищення зняв інший дрон-перехоплювач.

Також повідомлялося, учасники українського оборонного кластеру Brave1 створили високотехнологічну систему РЕБ Algiz AM, яка глушить російські безпілотники і управляється дистанційно.