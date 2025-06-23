В Воздушном командовании "Запад" создали подразделения дронов-перехватчиков

Воздушное командование "Запад" сообщило о создании и подготовке подразделений зенитных дронов в составе собственных воинских частей.

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Продолжаются учения экипажей, готовятся пилоты. Об этом рассказали в Воздушном командовании "Запад".

"Мы расширяем подготовку экипажей дронов-перехватчиков. Изучаем опыт результативных боевых подразделений, осваиваем новое вооружение. Уже сейчас наши подготовленные экипажи выполняют боевую работу по выявлению и уничтожению вражеских БПЛА в различных регионах нашей страны в районах вблизи линии боевого соприкосновения", — рассказал начальник группы координации применения беспилотных систем Воздушного командования "Запад".

Подразделения экипажей перехватчиков беспилотных летательных аппаратов созданы в воинских частях воздушного командования "Запад". Продолжается обучение экипажей, готовятся пилоты, мастера, механики, саперы, которые снаряжают дроны боеприпасами.

На обнародованных фото показано, что кроме уже привычных FPV-коптеров подразделения применяют более крупные беспилотники типа "крыло", для запуска которых используется катапульта.

Напомним, что РФ перебросила элитных дронаров на Краматорское направление. Теперь к штурмам здесь добавляются бомбардировки, отработка FPV-дронами по логистике и тылам.

Также сообщалось, что Украина достигнет паритета с РФ в дронах на оптоволокне не раньше середины осени. В то же время поставки обычных БПЛА периодически срываются, и государство полностью побороть это не может.