В Повітряному командуванні "Захід" створили підрозділи дронів-перехоплювачів

Повітряне командування "Захід" повідомило про створення та підготовку підрозділів зенітних дронів у складі власних військових частин.

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Тривають навчання екіпажів, готуються пілоти. Про це розповіли в Повітряному командуванні "Захід".

"Ми розширюємо підготовку екіпажів дронів-перехоплювачів. Вивчаємо досвід результативних бойових підрозділів, опановуємо нове озброєння. Вже зараз наші підготовлені екіпажі виконують бойову роботу з виявлення і знищення ворожих БПЛА в різних регіонах нашої країни в районах поблизу лінії бойового зіткнення", — розповів начальник групи координації застосування безпілотних систем Повітряного командування "Захід".

Підрозділи екіпажів перехоплювачів безпілотних літальних апаратів створені у військових частинах повітряного командування "Захід". Тривають навчання екіпажів, готуються пілоти, майстри, механіки, сапери, які споряджають дрони боєприпасами.

На оприлюднених фото показано, що окрім вже звичних FPV-коптерів підрозділи застосовують більші безпілотники типу "крило", для запуску яких використовується катапульта.

Нагадаємо, що РФ перекинула елітних дронарів на Краматорський напрямок. Тепер до штурмів тут додаються бомбардування, відпрацювання FPV-дронами по логістиці й тилах.

Також повідомлялося, що Україна досягне паритету з РФ у дронах на оптоволокні не раніше середини осені. Водночас постачання звичайних БПЛА періодично зриваються, і держава повністю побороти це не може.