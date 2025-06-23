Музейный экспонат "кошмарит" россиян: в ВСУ нашли новое применение ракетам от Су-7Б (видео)

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ разработали импровизированный наземный ударный дрон, вооружённый блоком неуправляемых авиационных ракет (НАР) УБ-16-57 от старого самолета Су-7Б.

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Проект был реализован группой операторов беспилотных систем под руководством командира подразделения с позывным "Электрик". Об этом сообщил "Милитарный", опубликовав 22 июня соответствующее видео.

Для создания системы был использован пусковой блок УБ-16-57, предназначенный для запуска 16 ракет типа С-5. Интересно, что сам блок был демонтирован с самолета Су-7Б, установленного в качестве памятника в городе Берестин, Харьковской области. После доработки пусковая система, которая служила 70 лет музейным экспонатом, была интегрирована с наземным дистанционно управляемым дроном, получившим возможность запускать НАРы по вражеским позициям.

Советский самолет Су-7Б Фото: Соцсети

По словам "Электрика", это самодельное оружие вызывало панику у российских подразделений, так как ракеты били по позициям противника, включая артиллерию. Использование наземного дрона с авиационным вооружением создавало эффект внезапности и сбивало с толку российских военных, что позволяло украинским бойцам эффективно воздействовать на вражеские позиции в прифронтовой зоне.

"Это идея максимально дебильная, но оказалась рабочей и эффективной, потому что она простая", — признался один из бойцов.

Примечательно, что на данное решение обратили внимание и российские паблики, которые отметили, что система "кошмарила" позиции оккупантов.

"Применение этого дрона сбивало с толку российских солдат, открывавших огонь по району его работы из всех доступных средств поражения, включая ствольную артиллерию", — написали пропагандисты.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER". Комплекс предназначен как для эвакуации раненых с поля боя, так и для выполнения задач оперативного обеспечения