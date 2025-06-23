Музейний експонат "кошмарить" росіян: у ЗСУ знайшли нове застосування ракетам від Су-7Б (відео)

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розробили імпровізований наземний ударний дрон, озброєний блоком некерованих авіаційних ракет (НАР) УБ-16-57 від старого літака Су-7Б.

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Проєкт було реалізовано групою операторів безпілотних систем під керівництвом командира підрозділу з позивним "Електрик". Про це повідомив "Мілітарний", опублікувавши 22 червня відповідне відео.

Для створення системи було використано пусковий блок УБ-16-57, призначений для запуску 16 ракет типу С-5. Цікаво, що сам блок було демонтовано з літака Су-7Б, встановленого як пам'ятник у місті Берестин Харківської області. Після доопрацювання пускова система, яка служила 70 років музейним експонатом, була інтегрована з наземним дистанційно керованим дроном, який отримав можливість запускати НАРи по ворожих позиціях.

Радянський літак Су-7Б Фото: Соцсети

За словами "Електрика", ця саморобна зброя викликала паніку в російських підрозділів, оскільки ракети били по позиціях противника, включно з артилерією. Використання наземного дрона з авіаційним озброєнням створювало ефект раптовості і збивало з пантелику російських військових, що давало змогу українським бійцям ефективно впливати на ворожі позиції в прифронтовій зоні.

"Це ідея максимально дебільна, але виявилася робочою та ефективною, тому що вона проста", — зізнався один із бійців.

Примітно, що на це рішення звернули увагу і російські пабліки, які зазначили, що система "кошмарила" позиції окупантів.

"Застосування цього дрона збивало з пантелику російських солдатів, які відкривали вогонь по району його роботи з усіх доступних засобів ураження, включно зі ствольною артилерією", — написали пропагандисти.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Силах оборони безпілотний наземний роботизований наземний комплекс "DODGER". Комплекс призначений як для евакуації поранених з поля бою, так і для виконання завдань оперативного забезпечення.