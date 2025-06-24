На фоне обвинений со стороны РФ Сербия полностью прекратила экспорт оружия

Президент Сербии Александр Вучич объявил о приостановке экспорта сербского оружия и боеприпасов, подчеркнув, что с этого момента продукция оборонной промышленности будет направляться исключительно для нужд вооруженных сил страны.

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Отвечая на вопрос, выбрала ли Сербия сторону в израильско-иранском конфликте, экспортируя боеприпасы в Израиль, сербский президент ответил, что государство приостановило весь экспорт и отправляет боеприпасы только в собственные казармы.

"Мы сейчас ничего не экспортируем. Мы сейчас все остановили, и должны быть специальные и конкретные решения, если что-то будет работать. Поэтому мы посмотрим, как и что мы будем делать дальше, в соответствии с интересами Сербии. Важнейшие государственные органы будут об этом проинформированы", — заявил Вучич.

Он также уточнил, что экспорт в Израиль ранее был разрешен после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, однако ситуация изменилась.

"А сегодня ситуация другая. Мы сейчас буквально все остановили и отправляем это нашей армии", — подчеркнул сербский лидер.

Балканская служба "Радио Свобода" также сообщает, что после заседания расширенной коллегии Генштаба Вооруженных сил Сербии Министерство обороны официально подтвердило, что "экспорт оружия и военной техники, произведенной в стране, приостанавливается" в соответствии с указаниями президента.

В дальнейшем, как отмечается в заявлении ведомства, для экспорта вооружений потребуется не только согласие профильных министерств, но и одобрение Совета национальной безопасности.

Претензии российской стороны к Сербии

Отметим, что заявления Вучича прозвучали на фоне обвинения со стороны Москвы в поставках сербского вооружения в Украину. Так в российской Службе внешней разведки сообщили, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов в интересах Украины, используя "обходные пути" через страны НАТО.

Речь идет преимущественно о снарядах для тяжелых дальнобойных систем. Боеприпасы якобы поставляются в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет формально обозначать их как произведенные не в Сербии, а на оружейных заводах стран-членов НАТО.

"Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Это позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую воен­ную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств", — говорится в сообщении.

Спецификация сербских 122-мм боеприпасов "Град" Фото: Открытые источники

В числе конкретных примеров СВР называет сделки между сербским заводом "Крушик" в городе Вальево и чешской компанией "Поличске строирни", которой, по данным российской разведки, были проданы крупные партии комплектов для сборки 122-мм ракет системы "Град". Также сообщается, что сербское предприятие "Элинг" в Лознице поставило болгарской компании "ЭМКО" аналогичные комплекты, включая 120-мм мины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова присоединиться к восстановлению одного или двух регионов Украины.