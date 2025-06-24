На тлі звинувачень з боку РФ Сербія повністю припинила експорт зброї

Президент Сербії Александр Вучич оголосив про припинення експорту сербської зброї та боєприпасів, наголосивши, що відтепер продукцію оборонної промисловості спрямовуватимуть виключно для потреб збройних сил країни.

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Відповідаючи на запитання, чи обрала Сербія бік в ізраїльсько-іранському конфлікті, експортуючи боєприпаси до Ізраїлю, сербський президент відповів, що держава призупинила весь експорт і відправляє боєприпаси тільки у власні казарми.

"Ми зараз нічого не експортуємо. Ми зараз усе зупинили, і мають бути спеціальні та конкретні рішення, якщо щось буде працювати. Тому ми подивимося, як і що ми будемо робити далі, відповідно до інтересів Сербії. Найважливіші державні органи будуть про це проінформовані", — заявив Вучич.

Він також уточнив, що експорт до Ізраїлю раніше було дозволено після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, проте ситуація змінилася.

"А сьогодні ситуація інша. Ми зараз буквально все зупинили і відправляємо це нашій армії", — підкреслив сербський лідер.

Балканська служба "Радіо Свобода" також повідомляє, що після засідання розширеної колегії Генштабу Збройних сил Сербії Міністерство оборони офіційно підтвердило, що "експорт зброї та військової техніки, виробленої в країні, припиняється" відповідно до вказівок президента.

Надалі, як наголошується в заяві відомства, для експорту озброєнь знадобиться не тільки згода профільних міністерств, а й схвалення Ради національної безпеки.

Претензії російської сторони до Сербії

Зазначимо, що заяви Вучича прозвучали на тлі звинувачення з боку Москви в поставках сербського озброєння в Україну. Так, у російській Службі зовнішньої розвідки повідомили, що сербські оборонні підприємства продовжують постачання боєприпасів в інтересах України, використовуючи "обхідні шляхи" через країни НАТО.

Йдеться переважно про снаряди для важких далекобійних систем. Боєприпаси нібито поставляються у вигляді повних комплектів деталей для складання, що дозволяє формально позначати їх як вироблені не в Сербії, а на збройових заводах країн-членів НАТО.

"Вироблені на оборонних підприємствах Сербії боєприпаси, переважно для важких далекобійних систем, відправляють в інтересах України в країни НАТО у вигляді повних комплектів деталей для складання. Це дає змогу Києву надалі формально отримувати вже ніби не сербську військову продукцію, а зібрану на збройових заводах західних держав", — ідеться в повідомленні.

Специфікація сербських 122-мм боєприпасів "Град" Фото: Відкриті джерела

Серед конкретних прикладів СЗР називає угоди між сербським заводом "Крушик" у місті Вальєво і чеською компанією "Полічське будирні", якій, за даними російської розвідки, було продано великі партії комплектів для складання 122-мм ракет системи "Град". Також повідомляється, що сербське підприємство "Елінг" у Лозниці поставило болгарській компанії "ЕМКО" аналогічні комплекти, включно зі 120-мм мінами.

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна готова приєднатися до відновлення одного або двох регіонів України.