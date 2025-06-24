Обстрел Днепра: под ударом были школы и садики, есть погибший и десятки раненых (видео)

24 июня посреди дня ВС РФ ударили баллистикой по Днепру. Мэр Борис Филатов заявил, что пострадали 19 школ и 10 детских садов, среди раненых есть дети.

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В Днепре в результате обстрела изуродованы городская больница и поликлиника. Также, как известно из поста городского головы, есть значительные разрушения в частном секторе и "задело" поезд №52 Одесса — Запорожье.

Впоследствии мэр уточнил, что кроме 19 школ и 10 детских садов были повреждены:

здания ПТУ и музыкальной школы;

три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты;

8 медицинских учреждений, в частности больница, амбулатории и стоматологическая поликлиника.

Последствия обстрела ВС РФ в школе Фото: Facebook/Борис Филатов

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в результате атаки в Днепре вспыхнул пожар. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе общежитие, гимназия и административное здание. Пассажиры искореженного поезда получили травмы.

"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — отметил Лысак.

Последствия обстрела Днепра 24 июня Фото: Сергей Лысак / Telegram

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в результате удара баллистикой по Днепру пострадал гражданский поезд с обычными людьми. Он назвал россиян "террористами, которые маскируются под государство исключительно для убийств и обогащения на войне".

"Также в Днепре пострадали школы, детские сады, есть погибшие", — добавил Ермак.

Впоследствии Лысак уточнил, что известно об одном погибшем и более 20 пострадавших в Днепре. Среди раненых есть 13-летняя девочка и 16-летний парень, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. В Самаре погибли два человека, еще три человека получили травмы.

В "Укрзалізниці" передали, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников поезда, вблизи которого произошло попадание ракеты. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Для того, чтобы люди добрались до Запорожья, компания назначила дополнительный электропоезд.

"Главное — человеческие жизни. Железо восстановим", — подчеркнула пресс-служба.

В "Суспільному" опубликовали новое видео последствий изнутри поезда. На кадрах видно разбитое стекло внутри купе, в котором находились пассажиры, а также слышны крики детей. Журналисты передали, что вблизи одного из мест ударов в Днепре образовалась масштабная пробка.

В соцсетях показали одну из поврежденных школ, которая после удара полностью осталась без окон. Появилось и видео разбитого детского сада. Местные сообщают, что посреди дороги напротив места, где остановился поезд, стоит десяток поврежденных машин.

Школа в Днепре, в которой выбило окна Фото: Соцсети

Напомним, в 11 утра 24 июня в Днепропетровской ОВА сообщили о серии взрывов в Днепре. Перед этим мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистики в направлении города. В соцсетях публиковали фото дыма, который поднимался после попадания.

Вскоре в соцсетях появились кадры из поезда, в котором пострадали мирные люди. Местные каналы передавали, что женщину с ребенком ранило осколками, ей оказали помощь правоохранители.