Обстріл Дніпра: під ударом були школи й садочки, є загиблий і десятки поранених (відео)

24 червня посеред дня ЗС РФ вдарили балістикою по Дніпру. Мер Борис Філатов заявив, що постраждали 19 шкіл та 10 дитячих садків, серед поранених є діти.

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У Дніпрі внаслідок обстрілу понівечені міська лікарня й поліклініка. Також, як відомо з поста міського голови, є значні руйнування у приватному секторі й "зачепило" поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

Згодом мер уточнив, що окрім 19 шкіл і 10 дитячих садочків були пошкоджені:

будівлі ПТУ і музикальної школи;

три заклади позашкілля та управління соцзахисту;

8 медичних закладів, зокрема лікарня, амбулаторії і стоматологічна поліклініка.

Наслідки обстрілу ЗС РФ у школі Фото: Facebook/Борис Філатов

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінформував, що внаслідок атаки у Дніпрі спалахнула пожежа. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, в тому числі гуртожиток, гімназія та адміністративна будівля. Пасажири понівеченого потягу отримали травми.

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", — зазначив Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпра 24 червня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що внаслідок удару балістикою по Дніпру постраждав цивільний потяг зі звичайними людьми. Він назвав росіян "терористами, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні".

"Також в Дніпрі постраждали школи, дитячі садочки, є загиблі", — додав Єрмак.

Згодом Лисак уточнив, що відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих у Дніпрі. Серед поранених є 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Самарі загинули двоє осіб, ще троє людей отримали травми.

В "Укрзалізниці" передали, що обійшлося без жертв серед пасажирів та працівників поїзда, поблизу якого сталося влучання ракети. Постраждалим надають медичну допомогу. Для того, щоб люди дістались Запоріжжя, компанія призначила додатковий електропоїзд.

"Головне — людські життя. Залізо відновимо", — підкреслила пресслужба.

У "Суспільному" опублікували нове відео наслідків зсередини потягу. На кадрах видно розбите скло всередині купе, в якому перебували пасажири, а також чутно крики дітей. Журналісти передали, що поблизу одного з місць ударів у Дніпрі утворився масштабний затор.

У соцмережах показали одну з пошкоджених шкіл, яка після удару повністю залишилась без вікон. З’явилось і відео потрощеного дитячого садку. Місцеві повідомляють, що посеред дороги навпроти місця, де зупинився потяг, стоїть десяток пошкоджених машин.

Школа у Дніпрі, в якій вибило вікна Фото: Соцмережі

Нагадаємо, об 11 ранку 24 червня у Дніпропетровській ОВА повідомили про серію вибухів у Дніпрі. Перед цим моніторингові канали повідомляли про пуски балістики в напрямку міста. У соцмережах публікували фото диму, який здіймався після влучання.

Невдовзі у соцмережах з’явились кадри з потягу, в якому постраждали мирні люди. Місцеві канали передавали, що жінку з дитиною поранило осколками, їй надали допомогу правоохоронці.