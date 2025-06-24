Обстріл Дніпра: під ударом були школи й садочки, є загиблий і десятки поранених (відео)
24 червня посеред дня ЗС РФ вдарили балістикою по Дніпру. Мер Борис Філатов заявив, що постраждали 19 шкіл та 10 дитячих садків, серед поранених є діти.
У Дніпрі внаслідок обстрілу понівечені міська лікарня й поліклініка. Також, як відомо з поста міського голови, є значні руйнування у приватному секторі й "зачепило" поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.
Згодом мер уточнив, що окрім 19 шкіл і 10 дитячих садочків були пошкоджені:
- будівлі ПТУ і музикальної школи;
- три заклади позашкілля та управління соцзахисту;
- 8 медичних закладів, зокрема лікарня, амбулаторії і стоматологічна поліклініка.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінформував, що внаслідок атаки у Дніпрі спалахнула пожежа. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, в тому числі гуртожиток, гімназія та адміністративна будівля. Пасажири понівеченого потягу отримали травми.
"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", — зазначив Лисак.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що внаслідок удару балістикою по Дніпру постраждав цивільний потяг зі звичайними людьми. Він назвав росіян "терористами, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні".
"Також в Дніпрі постраждали школи, дитячі садочки, є загиблі", — додав Єрмак.
Згодом Лисак уточнив, що відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих у Дніпрі. Серед поранених є 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Самарі загинули двоє осіб, ще троє людей отримали травми.
В "Укрзалізниці" передали, що обійшлося без жертв серед пасажирів та працівників поїзда, поблизу якого сталося влучання ракети. Постраждалим надають медичну допомогу. Для того, щоб люди дістались Запоріжжя, компанія призначила додатковий електропоїзд.
"Головне — людські життя. Залізо відновимо", — підкреслила пресслужба.
У "Суспільному" опублікували нове відео наслідків зсередини потягу. На кадрах видно розбите скло всередині купе, в якому перебували пасажири, а також чутно крики дітей. Журналісти передали, що поблизу одного з місць ударів у Дніпрі утворився масштабний затор.
У соцмережах показали одну з пошкоджених шкіл, яка після удару повністю залишилась без вікон. З’явилось і відео потрощеного дитячого садку. Місцеві повідомляють, що посеред дороги навпроти місця, де зупинився потяг, стоїть десяток пошкоджених машин.
Нагадаємо, об 11 ранку 24 червня у Дніпропетровській ОВА повідомили про серію вибухів у Дніпрі. Перед цим моніторингові канали повідомляли про пуски балістики в напрямку міста. У соцмережах публікували фото диму, який здіймався після влучання.
Невдовзі у соцмережах з’явились кадри з потягу, в якому постраждали мирні люди. Місцеві канали передавали, що жінку з дитиною поранило осколками, їй надали допомогу правоохоронці.