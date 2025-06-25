Летали на стелс-бомбардировщике B-2 Spirit до двух дней: пилоты раскрыли секреты рекордной миссии (видео)

Рекорд по продолжительности полета на стелс-самолете B-2 Spirit поставили пилоты Мелвин Дил и Брайан Нил. Миссия в Афганистане заняла 44 часа, до нее военные не летали в боевых условиях.

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Операция "Midnight Hammer" по атакам ядерных объектов в Иране стала самым длительным полетом самолетов B-2 за последние десятилетия. Семь стелс-бомбардировщиков летали около 37 часов, сообщило издание Business Insider (BI).

Весь флот B-2 американской армии состоит менее чем из двух десятков самолетов. Миссия в Иране потребовала, чтобы большая часть самолетов летала несколько дней без очевидных поломок.

Но исторический рекорд по продолжительности полета на стелс-бомбардировщиках принадлежит Мелвину Дилу и Брайану "Джетро" Нилу. Двое пилотов ВВС в отставке в октябре 2001 года пролетели 44 часа для выполнения миссии в Афганистане после атаки террористов 11 сентября по башням Всемирного торгового центра в Штатах.

Брайан Нил в общении с изданием рассказал, что теракт 11 сентября совпал с ежегодными учениями ВВС США по отработке ядерного потенциала. Сообщения о захваченных самолетах Нил воспринял как часть учений.

B-2 Spirit сбросил дюжину бомб JDAM в Афганистане

Задания B-2 Spirit в Афганистане

Подразделение Нила готовило варианты миссии для высокопоставленных чиновников администрации 43-го президента США Джорджа Уокера Буша, желающих ответить на теракт силой. Мелвина Дила и Брайана Нила отправили на задания в Афганистан.

Оба пилота были хорошо знакомы с самолетом B-2 Spirit, но летали на нем лишь несколько раз в месяц, чтобы сэкономить на техническом обслуживании. В основном пилоты тренировались на самолете T-38 — это вариант дешевле для поддержания летных навыков, указывает BI.

Летчики летали на B-2 над США, чтобы отработать дальние перелеты Фото: Из открытых источников

Время от времени летчики вылетали на B-2 в небо над США для тренировки дальних перелетов, но они никогда не летали в боевых условиях. В начале октября 2001 года они вылетели рано утром с авиабазы Уайтмен в Миссури, места базирования всех B-2, в Афганистан.

Перед их боевым вылетом отвечающие за обеспечение пилотов снаряжением приобрели кровать и поставили ее в задней части самолета, чтобы летчики могли отдохнуть. Теперь Нил со смехом вспоминает импровизированные спальные места в стелс-бомбардировщике ценой 2 млрд долларов.

"Когда поднимается лестница и пилот заходит в кабину, на полу есть ровное место длиной около 2 метров. За два дня миссии я провел на этой кровати около пяти часов", — рассказал он.

Управление стелс-бомбардировщиком B-2 Spirit

Нил сравнивает полет на B-2 Spirit с истребителями F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, на которых он часто летал на службе. Пилотирование B-2 ему показалось как вождение грузовика с прицепом после многих лет пребывания за рулем спортивного автомобиля.

Мелвин Дил имел опыт управления стратегическим бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress, но B-2 Spirit — совершенно другая машина.

Самолетом B-2 управляет только один пилот, а второй в это время может отдыхать. Однако для посадки, взлета, сброса бомб и дозаправки потребуются оба члена экипажа, отметили в материале.

Дозаправка B-2 нужна для длительных полетов и это далеко не простая задача. Экипажи заправщиков получают специальные сертификаты для заправки различных самолетов, включая B-2, они должны знать уникальные характеристики каждой платформы.

"Столь нервное испытание обычно длится около 30 минут. Оно так же тяжело для пилотов бомбардировщиков, как и для тех, кто заправляет самолет", — говорится в статье.

Во время длительной двухдневной миссии в Афганистане пилоты В-2 получили семь разных видов дозаправки, суммарно им потребовалось 750 000 фунтов топлива JP-8.

Дайл и Нил сбросили дюжину бомб JDAM каждая из которых весит 4400 кг, прежде чем покинуть воздушное пространство Афганистана.

Напомним, CNN и New York Times после получения ранних оценок разведки писали о сохранении главных компонентов ядерной программы Ирана после ударов по ядерному объекту в Фордо.

Президент США Дональд Трамп считает такие новости фейковыми. Однако 24 июня появились данные о вывозе Ираном обогащенного урана в неизвестном направлении.