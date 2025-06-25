Белые "Шахеды" с новой технологией из Ирана: РФ запустила по Украине "умные" дроны, – Флэш (фото)

Россия запустила по Украине новый вариант "Шахеда" с улучшенным механизмом радиосвязи. Оператор может управлять им из России.

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Новый БПЛА имеет улучшенную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиосвязь. Также в нем есть новая технология подавления помех иранского производства, рассказал агентству Associated Press (AP) специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Большинство "Шахедов", запускаемых по Украине, черного цвета. Новый тип БПЛА выкрашен в белый, внутри аппарата все этикетки идут со стандартной иранской маркировкой.

На беспилотнике установлено восемь антенн, а не четыре, из-за этого его сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Бескрестнов предположил, что белым "Шахедом" ВС РФ атакуют критическую инфраструктуру, включая вышки электропередач.

На новом "Шахеде" установлено восемь антенн Фото: avianews.com

Блок подавления помех дрона изготовлен в Иране в 2024 году, он похож на иранские компоненты из старых моделей дронов. Вычислительная платформа БПЛА помогает ему автономно ориентироваться в случае глушения связи.

Министерство обороны Украины в ответе на запрос AP сообщило, что за последние четыре месяца ВСУ нашли беспилотники с восемью и 12 антеннами, сделанными в Китае и России.

Эксперименты с "Шахедами" в Украине

Говорившие с AP западные эксперты уверены, что Тегеран отправил Москве новый дрон, чтобы испытать его в боевых условиях. Специалисты из России оснастили часть "Шахедов" камерами и реализовали план атак с ложными целями для подавления украинских ПВО.

Однако удары Израиля по Ирану, вероятно, негативно повлияют на будущие поставки военной техники в Россию, уверены авторы материала.

Москва производит свои "Шахеды" по иранской модели на охраняемом заводе в центральной России. Значительная часть технологии производства, включая иранское программное обеспечение и технические знания, передали России.

Иранский вариант "Шахеда" имел сложный реактивный двигатель Фото: Радио Свобода

По словам Фабиана Хинца, эксперта по российским и иранским дронам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, Иран поставлял РФ реактивный "Шахед", с которым уже были "эксперименты" в Украине.

Иранский вариант использует очень сложный реактивный двигатель, который ставят в крылатые ракеты. Это сделает изделие слишком дорогим для массированных пусков по Украине почти каждую ночь. Электроника в дроне тоже дорогая, уточнил Хинц.

Эффективность ударов "Шахедами"

Агентство AP проанализировало годовые данные об ударах российских беспилотников по целям Украине. Исследование показывает значительное усиление атак после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе. Заметно увеличение интенсивности наблюдается с марта.

В ноябре 2024 года только около 6% дронов поразили видимую цель, а к июню этот показатель достиг уже 16%. В некоторых случаях почти 50% дронов преодолевали ПВО Украины.

Министерство обороны Украины заявило, что эффективность "Шахедов" обусловлена, тем, что Россия запускает больше беспилотников, включая ложные цели. Кроме этого, меняются технологии и тактики пусков.

Напомним, в ночь на 25 июня ВС РФ ударили по Харькову семью "Шахедами", один из которых попал в жилой дом.

Эксперты ранее говорили, что дроны-перехватчики не смогут решить проблему атак "Шахедами" из-за ограничений полетов по высоте. Вероятно, придется использовать самолеты или небольшие ракеты.