Білі "Шахеди" з новою технологією з Ірану: РФ запустила по Україні "розумні" дрони, — Флеш (фото)

Росія запустила по Україні новий варіант "Шахеда" з поліпшеним механізмом радіозв'язку. Оператор може керувати ним із Росії.

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Новий БПЛА має поліпшену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту і радіозв'язок. Також у ньому є нова технологія придушення перешкод іранського виробництва, розповів агентству Associated Press (AP) фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Більшість "Шахедів", що запускаються по Україні, чорного кольору. Новий тип БПЛА пофарбований у білий, всередині апарата всі етикетки йдуть зі стандартним іранським маркуванням.

На безпілотнику встановлено вісім антен, а не чотири, через це його складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби. Бескрестнов припустив, що білим "Шахедом" ЗС РФ атакують критичну інфраструктуру, включно з вежами електропередач.

На новому "Шахеді" встановлено вісім антен Фото: avianews.com

Блок придушення перешкод дрона виготовлений в Ірані 2024 року, він схожий на іранські компоненти зі старих моделей дронів. Обчислювальна платформа БПЛА допомагає йому автономно орієнтуватися в разі глушіння зв'язку.

Міністерство оборони України у відповіді на запит AP повідомило, що за останні чотири місяці ЗСУ знайшли безпілотники з вісьмома і 12 антенами, зробленими в Китаї та Росії.

Експерименти з "Шахедами" в Україні

Західні експерти, які говорили з AP, впевнені, що Тегеран відправив Москві новий дрон, щоб випробувати його в бойових умовах. Фахівці з Росії оснастили частину "Шахедів" камерами і реалізували план атак із хибними цілями для придушення українських ППО.

Однак удари Ізраїлю по Ірану, ймовірно, негативно вплинуть на майбутні поставки військової техніки в Росію, впевнені автори матеріалу.

Москва виробляє свої "Шахеди" за іранською моделлю на охоронюваному заводі в центральній Росії. Значну частину технології виробництва, включно з іранським програмним забезпеченням і технічними знаннями, передали Росії.

Іранський варіант "Шахеда" мав складний реактивний двигун Фото: Радіо Свобода

За словами Фабіана Хінца, експерта з російських та іранських дронів із Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, Іран постачав РФ реактивний "Шахед", з яким уже були "експерименти" в Україні.

Іранський варіант використовує дуже складний реактивний двигун, який ставлять у крилаті ракети. Це зробить виріб занадто дорогим для масованих пусків по Україні майже щоночі. Електроніка в дроні теж дорога, уточнив Хінц.

Ефективність ударів "Шахедами"

Агентство AP проаналізувало річні дані про удари російських безпілотників по цілях Україні. Дослідження показує значне посилення атак після інавгурації президента США Дональда Трампа в січні. Помітне збільшення інтенсивності спостерігається з березня.

У листопаді 2024 року тільки близько 6% дронів вразили видиму ціль, а до червня цей показник сягнув уже 16%. У деяких випадках майже 50% дронів долали ППО України.

Міністерство оборони України заявило, що ефективність "Шахедів" зумовлена тим, що Росія запускає більше безпілотників, включно з хибними цілями. Крім цього, змінюються технології і тактики пусків.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ЗС РФ вдарили по Харкову сімома "Шахедами", один з яких влучив у житловий будинок.

Експерти раніше говорили, що дрони-перехоплювачі не зможуть вирішити проблему атак "Шахедами" через обмеження польотів за висотою. Ймовірно, доведеться використовувати літаки або невеликі ракети.