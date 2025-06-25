Инженер из Украины помогает россиянам разрабатывать навигацию для "Искандеров" и "Калибров" (фото)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Олегу Барсуку — бывшему украинскому инженеру, который после побега в Россию стал ключевым разработчиком навигационных систем для ракетного вооружения РФ.

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61-летний Барсук ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных предприятий Черкасской области. В 2009 году он оставил должность и переехал в Москву, где стал заместителем генерального директора конструкторского бюро "Навис" — одного из основных игроков российского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, именно под его руководством в 2023 году было изготовлено почти 3200 спутниковых навигационных блоков для ракет, в частности для комплексов "Искандер". Также навигационные системы, которые он модернизирует, используются в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр", которыми Россия регулярно обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру.

Олег Барсук ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных предприятий Черкасской области Фото: СБУ

СБУ инкриминирует Барсуку государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас он находится на территории РФ, однако украинские правоохранители осуществляют комплекс мероприятий для привлечения его к ответственности.

Расследование ведет СБУ Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как отметили в офисе генерального прокурора, сейчас подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о получении разрешения на его задержание.

Напомним, действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о новом подозрении в государственной измене. Ему инкриминируют массовое распространение фейков кремлевской пропаганды.

Фокус также писал, что бывшему народному депутату нескольких созывов, который был членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", Вадиму Новинскому заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды.