Інженер з України допомагає росіянам розробляти навігацію для "Іскандерів" та "Калібрів" (фото)

Служба безпеки України повідомила про підозру Олегу Борсуку — колишньому українському інженеру, який після втечі до Росії став ключовим розробником навігаційних систем для ракетного озброєння РФ.

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61-річний Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних підприємств Черкаської області. У 2009 році він залишив посаду та переїхав до Москви, де став заступником генерального директора конструкторського бюро "Навіс" — одного з основних гравців російського військово-промислового комплексу, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, саме під його керівництвом у 2023 році було виготовлено майже 3200 супутникових навігаційних блоків для ракет, зокрема для комплексів "Іскандер". Також навігаційні системи, які він модернізує, використовуються у ракетах Х-101, Х-59 і "Калібр", якими Росія регулярно обстрілює українську цивільну інфраструктуру.

Олег Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних підприємств Черкаської області Фото: СБУ

СБУ інкримінує Борсуку державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі він перебуває на території РФ, однак українські правоохоронці здійснюють комплекс заходів для притягнення його до відповідальності.

Розслідування веде СБУ Черкаської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як зазначили в офісі генерального прокурора, наразі підозрюваного оголошено у розшук. Вирішується питання щодо отримання дозволу на його затримання.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Євгенію Шевченку повідомили про нову підозру у державній зраді. Йому інкримінують масове поширення фейків кремлівської пропаганди.

Фокус також писав, що колишньому народному депутату кількох скликань, який був членом "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", Вадиму Новинському заочно повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.