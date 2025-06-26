Предназначалась против СССР: Япония впервые произвела "обкатку" оружия, развернутого еще в 1988 году

Разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries ракета типа 88 устанавливается на грузовике и имеет рабочую дальность примерно 100 километров. До сих пор Военные силы Японии проводили подобные испытания на полигонах США и Австралии.

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Япония проводит первые отечественные испытания ракеты типа 88 SSM, которую развернула против СССР еще в 1988 году. Об этом пишет издание Naval News.

Северная армия Наземных сил самообороны Японии провела испытательный запуск ракеты класса "земля-корабль" малой дальности типа 88 на полигоне противовоздушной обороны Сидзунай. Это было первое испытание ракеты класса "земля-корабль" на территории Японии.

Ракета типа 88 была разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries и она устанавливается на грузовике. Рабочая дальность ракеты примерно 100 километров.

До сих пор Военные силы Японии полагались на крупные учебные полигоны в США и Австралии для проведения таких учений по запуску ракет.

"Решение провести эти учения внутри страны является существенным изменением в оборонной позиции Японии на фоне роста региональной напряженности, в частности из-за усиления военной деятельности Китая и России вокруг японской территории. Армия Японии стремится создать постоянный внутренний ракетный учебный потенциал до конца 2025 финансового года", — пишет издание.

Уже 29 июня запланирован второй пуск ракеты типа 88.

Тип 88, впервые развернутый в 1988 году во время Холодной войны, изначально разрабатывался с учетом Советского Союза. Однако сегодня его основной акцент на сдерживании сместился на Китай, чья морская агрессивность продолжает расти, особенно учитывая потенциальную возможность возникновения конфликта с Тайванем.

Также Токио планирует провести боевые испытания более совершенной ракеты класса "земля-корабль" большей дальности Типа 12, которая должна заменить Тип 88. Будущие учения Типа 12, вероятно, также состоятся на полигоне Сидзунай.

Ракета типа 88: что известно

Противокорабельный ракетный комплекс SSM-1 (Type-88) был разработан компанией Mitsubishi Heavy Industries и принят на вооружение в 1988 году. Он является основной ударной силой береговой обороны Японии и активно используется для защиты территориальных вод страны.

Напомним, что 26 июня сообщалось, что Силы обороны уже неоднократно применяли против российских оккупантов миниатюрную крылатую ракету отечественного производства "Ад". Впрочем, впервые появилось видеоподтверждение ее использования.

Также сообщалось, что на Запорожье Силы обороны атаковали дронами поезд россиян с топливом. Было уничтожено 4 цистерны.