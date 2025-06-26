Призначалася проти СРСР: Японія вперше зробила "обкатку" зброї, розгорнутої ще в 1988 році

Розроблена компанією Mitsubishi Heavy Industries ракета типу 88 встановлюється на вантажівці і має робочу дальність приблизно 100 кілометрів. Досі Військові сили Японії проводили подібні випробування на полігонах США та Австралії.

Related video

Японія проводить перші вітчизняні випробування ракети типу 88 SSM, яку розгорнула проти СРСР ще в 1988 році. Про це пише видання Naval News.

Північна армія Наземних сил самооборони Японії провела випробувальний запуск ракети класу "земля-корабель" малої дальності типу 88 на полігоні протиповітряної оборони Сідзунай. Це було перше випробування ракети класу "земля-корабель" на території Японії.

Ракета типу 88 була розроблена компанією Mitsubishi Heavy Industries і вона встановлюється на вантажівці. Робоча дальність ракети приблизно 100 кілометрів.

Досі Військові сили Японії покладалися на великі навчальні полігони у США та Австралії для проведення таких навчань із запуску ракет.

"Рішення провести ці навчання всередині країни є суттєвою зміною в оборонній позиції Японії на тлі зростання регіональної напруженості, зокрема через посилення військової діяльності Китаю та Росії навколо японської території. Армія Японії прагне створити постійний внутрішній ракетний навчальний потенціал до кінця 2025 фінансового року", — пише видання.

Вже 29 червня заплановано другий пуск ракети типу 88.

Тип 88, вперше розгорнутий у 1988 році під час Холодної війни, спочатку розроблявся з урахуванням Радянського Союзу. Однак сьогодні його основний акцент на стримуванні змістився на Китай, чия морська агресивність продовжує зростати, особливо з огляду на потенційну можливість виникнення конфлікту з Тайванем.

Також Токіо планує провести бойові випробування більш досконалої ракети класу "земля-корабель" більшої дальності Типу 12, яка має замінити Тип 88. Майбутні навчання Типу 12, ймовірно, також відбудуться на полігоні Сідзунай.

Ракета типу 88: що відомо

Протикорабельний ракетний комплекс SSM-1 (Type-88) був розроблений компанією Mitsubishi Heavy Industries і прийнятий на озброєння в 1988 році. Він є основною ударною силою берегової оборони Японії й активно використовується для захисту територіальних вод країни.

Нагадаємо, що 26 червня повідомлялося, що Сили оборони вже неодноразово застосовували проти російських окупантів мініатюрну крилату ракету вітчизняного виробництва "Пекло". Втім, вперше з'явилося відеопідтвердження її використання.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі Сили оборони атакували дронами потяг росіян з паливом. Було знищено 4 цистерни.