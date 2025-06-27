Самая большая группировка: Сырский рассказал, сколько солдат РФ стягивала на Покровское направление

Россияне пытаются пробраться на территорию Днепропетровщины диверсионно-разведывательными группами, чтобы отчитаться наверх о "победе".

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Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он побывал с рабочей поездкой на Покровском направлении. По его информации, ежедневно здесь происходит более полусотни боевых столкновений.

"Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе", — написал главком в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что последние две недели россияне активизировали ДРГ на границе с Днепропетровщиной, но все они были зачищены, а уцелевшие оккупанты были отброшены назад.

"Ситуация под контролем", — заверил Александр Сырский.

Он добавил, что пообщался с командирами подразделений на Покровском направлении, изучил проблемные вопросы и оперативную обстановку.

Напомним, что ранее Фокус писал,как изменится ситуация на фронте, если враг дожмет Великую Новоселку. За поселком расположена Днепропетровская область, территория которой не испытывала войны со времен Второй мировой. Это существенно влияет как на местное население, так и на военных.

Также сообщалось, что ВС РФ на границе с Днепропетровской областью пытаются проскакивать между позициями Сил обороны и закрепляться в разрушенных селах или домах без крыш и стен и подают отчеты своему командованию о "присутствии".