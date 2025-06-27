Найбільше угруповання: Сирський розповів, скільки солдатів РФ стягувала на Покровський напрямок

Росіяни намагаються пробратися на територію Дніпропетровщини диверсійно-розвідувальними групами, щоб відзвітувати наверх про "перемогу".

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Покровський напрямок на Донеччині залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він побував з робочою поїздкою на Покровському напрямку. За його інформацією, щодня тут відбувається понад півсотні бойових зіткнень.

"Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", — написав головком у своєму телеграм-каналі.

Він зауважив, що останні два тижні росіяни активізували ДРГ на кордоні з Дніпропетровщиною, але всі вони були зачищені, а вцілілі окупанти були відкинуті назад.

"Ситуація під контролем", — запевнив Олександр Сирський.

Він додав, що поспілкувався з командирами підрозділів на Покровському напрямку, вивчив проблемні питання та оперативну обстановку.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, як зміниться ситуація на фронті, якщо ворог дотисне Велику Новосілку. За селищем розташована Дніпропетровська область, територія якої не зазнавала війни з часів Другої світової. Це суттєво впливає як на місцеве населення, так і на військових.

Також повідомлялося, що ЗС РФ на кордоні з Дніпропетровською областю намагаються проскакувати між позиціями Сил оборони і закріплюватися у зруйнованих селах або будинках без дахів і стін та подають звіти своєму командуванню про "присутність".