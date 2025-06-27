Две стены уже не спасают: эксперт пояснил, что нужно делать во время обстрела

На этой неделе представители ГСЧС заявили, что подвальные помещения больше не обеспечивают должного уровня защиты, а правило «двух стен» перестало работать. Причина — переход российских войск к применению термобарических боевых частей и ракет с усиленной мощностью заряда.

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Для большинства жителей, чьи города не располагают метро и специализированными бомбоубежищами, остаются лишь подземные паркинги и подвалы, однако даже там гарантии безопасности при ракетных ударах больше нет. Об этом пишет военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Самым надежным местом для укрытия являются специализированные бомбоубежища и метро, затем подземные паркинги и потом уже подвалы", — отметил он.

Какие ракеты несут главную угрозу

Критический риск для обычных укрытий представляют баллистические и аэробаллистические 9М723 "Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал", а также крылатые Х-22/32. "Искандер" и "Кинжал" несут бетонобойные боевые части БЕТАБ-500 массой 500 кг, входя в цель почти вертикально и пробивая строение до самого подвала.

Х-22/32 опасны 950-килограммовой боевой частью, способной сложить целую секцию многоэтажного дома, как это произошло 14 января 2023 года в Днепре.

Кроме того, высокие скорости ракет (до 3 400 м/с у "Кинжала") оставляют жителям минимальное время на перемещение в более защищенные места.

Обломки российской ракеты Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Коваленко отметил: не все ракеты несут одинаковую угрозу для подвалов. Например, в случае с кассетными боевыми частями подвал по-прежнему остается эффективным укрытием. Угроза может возникнуть лишь в случае невероятного совпадения, когда один из суббоеприпасов проникнет внутрь помещения. Даже 9М723 с кассетной частью не столь опасна для тех, кто укрылся под землей, как та же ракета с осколочно-фугасной частью.

Почему "две стены" больше не работают

Правило "двух стен" изначально никогда не было эффективным при прямом попадании ракеты. Оно могло защитить лишь от осколков. Пока российские "шахеды" использовали боевую часть массой до 40 кг, это правило могло сработать. Но теперь появились дроны с термобарической БЧ, для которых замкнутое пространство стало идеальным условием для максимального урона.

Таким образом, "две стены" сегодня уже не спасают в случае любого прямого попадания — ни от дронов, ни от ракет.

Упавший росссийский дрон "Герань" Фото: Национальная полиция

Где может быть безопасно

Коваленко утверждает, что в тех районах, где отсутствуют бомбоубежища, метро или паркинги, подвал остается универсальным укрытием. Он по-прежнему спасает от большинства типов ракет, кассетных суббоеприпасов и ударных БПЛА, особенно если удар наносится не в точку, а рядом.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в бомбоубежище, подвал, паркинг, метро. Две стены для боевой части "Шахедов" в 90 кг уже не спасительный барьер", — подчеркнул эксперт.

Ранее Александр Коваленко обратил внимание на снижение количества беспилотников, которыми атаковала РФ в последние дни. По его подсчетам к 26 июня в распоряжении противника может находиться 390–610 единиц ударных дронов, что представляет угрозу нового массированного удара по Украине.