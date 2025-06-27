Дві стіни вже не рятують: експерт пояснив, що потрібно робити під час обстрілу

Цього тижня представники ДСНС заявили, що підвальні приміщення більше не забезпечують належного рівня захисту, а правило "двох стін" перестало працювати. Причина — перехід російських військ до застосування термобаричних бойових частин і ракет із посиленою потужністю заряду.

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Для більшості жителів, чиї міста не мають у своєму розпорядженні метро і спеціалізованих бомбосховищ, залишаються лише підземні паркінги та підвали, однак навіть там гарантії безпеки під час ракетних ударів більше немає. Про це пише військовий експерт і оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Найнадійнішим місцем для укриття є спеціалізовані бомбосховища і метро, потім підземні паркінги й потім уже підвали", — зазначив він.

Які ракети несуть головну загрозу

Критичний ризик для звичайних укриттів становлять балістичні та аеробалістичні 9М723 "Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал", а також крилаті Х-22/32. "Іскандер" і "Кинджал" несуть бетонобійні бойові частини БЕТАБ-500 масою 500 кг, входячи в ціль майже вертикально і пробиваючи будову до самого підвалу.

Х-22/32 небезпечні 950-кілограмовою бойовою частиною, здатною скласти цілу секцію багатоповерхового будинку, як це сталося 14 січня 2023 року в Дніпрі.

Крім того, високі швидкості ракет (до 3 400 м/с у "Кинджала") залишають жителям мінімальний час на переміщення в більш захищені місця.

Уламки російської ракети Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас Коваленко зазначив: не всі ракети несуть однакову загрозу для підвалів. Наприклад, у випадку з касетними бойовими частинами підвал, як і раніше, залишається ефективним укриттям. Загроза може виникнути лише в разі неймовірного збігу, коли один із суббоєприпасів проникне всередину приміщення. Навіть 9М723 з касетною частиною не настільки небезпечна для тих, хто сховався під землею, як та ж ракета з осколково-фугасною частиною.

Чому "дві стіни" більше не працюють

Правило "двох стін" від самого початку ніколи не було ефективним при прямому влученні ракети. Воно могло захистити лише від осколків. Поки російські "шахеди" використовували бойову частину масою до 40 кг, це правило могло спрацювати. Але тепер з'явилися дрони з термобаричною БЧ, для яких замкнутий простір став ідеальною умовою для максимальної шкоди.

Таким чином, "дві стіни" сьогодні вже не рятують у разі будь-якого прямого влучання — ні від дронів, ні від ракет.

Впав російський дрон "Герань", що впав Фото: Національна поліція

Де може бути безпечно

Коваленко стверджує, що в тих районах, де відсутні бомбосховища, метро або паркінги, підвал залишається універсальним укриттям. Він, як і раніше, рятує від більшості типів ракет, касетних суббоєприпасів і ударних БПЛА, особливо якщо удар наноситься не в точку, а поруч.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в бомбосховище, підвал, паркінг, метро. Дві стіни для бойової частини "Шахедів" у 90 кг уже не рятівний бар'єр", — наголосив експерт.

Раніше Олександр Коваленко звернув увагу на зниження кількості безпілотників, якими атакувала РФ останніми днями. За його підрахунками до 26 червня в розпорядженні противника може перебувати 390-610 одиниць ударних дронів, що становить загрозу нового масованого удару по Україні.