Министр экономического развития РФ Максим Решетников предупредил, что страна находится "на грани рецессии". Президент Владимир Путин обвинил НАТО в подготовке к агрессии, но объявил о планах сокращения военных расходов.

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Российский лидер заявил, что сократит расходы на армию "в течение следующего трехлетнего периода". Как передали в The Telegraph 27 июня, при этом он прокомментировал планы НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. По его словам, страны будут тратить деньги на закупки у США и поддержку американского военно-промышленного комплекса.

"Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?" — сказал Путин во время саммита в Минске.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина тоже выразила беспокойство из-за того, что многие из ресурсов, которые использовала страна для экономической поддержки ведения войны "действительно исчерпаны".

"Мы росли в течение двух лет достаточно высокими темпами, потому что были привлечены свободные ресурсы", — пояснила она.

В 2024 году экономика России выросла на 4,3%. Однако, чтобы сдержать инфляцию, процентную ставку повысили до 21%, а затем снизили до 20%. В издании отметили, что это — "потрясающий уровень", а инфляция в значительной степени обусловлена санкциями, из-за которых импорт вырос в цене. В то же время заработная плата взлетела в РФ до 16-летнего максимума, потому что из-за переманивания работников в оборонную сферу возник дефицит рабочей силы.

Россиянам, готовым подписать контракт с ВС РФ, предложили высокие зарплаты и щедрые бонусы. Вражеский ВПК получил выгоду от увеличения государственных расходов, но частный сектор пострадал от падения спроса и увеличения расходов взамен, а также больших долгов из-за "заоблачных процентных ставок".

Российские банковские чиновники, по данным СМИ, предупредили Кремль о риске кризиса. Это связано с увеличением компания, которые не способны платить по своим кредитам. Кроме того, в будущем, возможно, РФ придется тратиться на реинтеграцию оккупантов — из почти 140 тысяч солдат, которые уже вернулись с фронта, более 50% остаются безработными.

Однако во время Петербургского международного экономического форума Путин отмахнулся от заявлений, что экономика РФ — в упадке.

"Что касается "убийства" российской экономики, то, как сказал один известный писатель, "слухи о моей смерти сильно преувеличены"", — заверил он.

Напомним, во время брифинга по итогам поездки в Минск президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле. Он сообщил, что переговорные группы находятся в постоянном контакте, и предметом обсуждения будут мирные меморандумы.

В The Financial Times информировали о появлении новой криптовалюты, которую называют первым стейблкоином, привязанным к рублю. Ожидается, что этот токен будет помогать россиянам обходить санкции и выводить деньги в любую валюту.