Росія "на межі рецесії": Путін відповів чиновникам, коли знизить витрати на армію

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетников попередив, що країна знаходиться «на межі рецесії». Президент Володимир Путін звинуватив НАТО у підготовці до агресії, але оголосив про плани скорочення військових витрат.

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Російський лідер заявив, що скоротить витрати на армію "протягом наступного трирічного періоду". Як передали у The Telegraph 27 червня, водночас він прокоментував плани НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. З його слів, країни витрачатимуть гроші на закупівлі у США й підтримку американського військово-промислового комплексу.

"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" — сказав Путін під час саміту у Мінську.

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна теж висловила занепокоєння через те, що багато з ресурсів, які використовувала країна для економічної підтримки ведення війни "дійсно вичерпані".

"Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, тому що були залучені вільні ресурси", — пояснила вона.

У 2024 році економіка Росії зросла на 4,3%. Однак, щоб стримати інфляцію, процентну ставку підвищили до 21%, а згодом знизили до 20%. У виданні наголосили, що це — "приголомшливий рівень", а інфляція значною мірою зумовлена санкціями, через які імпорт зріс у ціні. Водночас заробітна плата злетіла у РФ до 16-річного максимуму, бо через переманювання працівників в оборонну сферу виник дефіцит робочої сили.

Росіянам, готовим підписати контракт з ЗС РФ, запропонували високі зарплати й щедрі бонуси. Ворожий ВПК отримав вигоду від збільшення державних витрат, але приватний сектор постраждав від падіння попиту й збільшення витрат натомість, а також великих боргів через "захмарні відсоткові ставки".

Російські банківські чиновники, за даними ЗМІ, попередили Кремль про ризик кризи. Це пов’язано зі збільшенням компанія, які не здатні платити за своїми кредитами. Окрім того, в майбутньому, можливо, РФ доведеться витрачатись на реінтеграцію окупантів — з майже 140 тисяч солдатів, які вже повернулись з фронту, понад 50% залишаються безробітними.

Однак під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін відмахнувся від заяв, що економіка РФ — у занепаді.

"Що стосується "вбивства" російської економіки, то, як сказав один відомий письменник, "чутки про мою смерть сильно перебільшені"", — запевнив він.

Нагадаємо, під час брифінгу за підсумками поїздки у Мінськ президент РФ Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів у Стамбулі. Він повідомив, що переговорні групи перебувають у постійному контакті, і предметом обговорення будуть мирні меморандуми.

У The Financial Times інформували про появу нової криптовалюти, яку називають першим стейблкоїном, прив'язаним до рубля. Очікується, що цей токен допомагатиме росіянам обходити санкції та виводити гроші у будь-яку валюту.