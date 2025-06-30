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Военный Фокус Российско-украинская война

"Молодые быстрее устают": WSJ узнал, как в ВСУ воюют мужчины за 40

Боец ВСУ Михаил Менделюк
Фото: The Wall Street Journal | Боец ВСУ Михаил Менделюк

Украинским мужчинам старше 40 лет труднее выполнять боевые задачи, чем молодому поколению, однако молодежь быстрее устает психологически.

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Единодушного мнения относительно того, кто именно должен воевать — старшие мужчины или молодые ребята — нет, говорится в материале The Wall Street Journal, журналисты которого пообщались с украинскими военнослужащими, которым более 40 лет.

Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины одним из самых распространенных позывных является "дед", который получает самый старший боец подразделения. В частности, его имеет 46-летний артиллерист Андрей Кухар, который защищает Украину неподалеку Часового Яра.

"У меня есть внучка, поэтому я имею полное право на звание "дед". Я командир. Моя команда состоит в основном из молодых ребят. Они мои коллеги, мои товарищи — мы одна команда", — пояснил Кухар.

Он считает, что люди старших поколений должны защищать молодежь, поскольку они являются будущим Украины.

В то же время Кухар подчеркнул, что всем военным, которые уже несколько лет воюют на фронте, нужна замена.

Старший сержант разведывательного подразделения Николай Ярко, которому в этом году исполнилось 59 лет, в разговоре с журналистами заявил, что его реакция уже не та, что была раньше.

"Но я продолжаю, я держусь. У меня большой опыт, за плечами много лет службы. Молодые люди не могут делать все. Они думают по-другому. С возрастом начинаешь смотреть на вещи проще. Психологически мы более стабильные. Молодые быстрее устают морально. У них просто еще нет достаточного жизненного опыта", — пояснил Ярко.

Боец ВСУ отметил, что его сыну 29 лет и он работает танковым механиком в Житомире, а дочь учится в четвертом классе.

"Внуков у меня еще нет!", — подчеркнул Ярко, который также получил позывной "Дед".

"Я уже старый, у меня проблемы со здоровьем, и мне физически трудно выполнять свою работу. Я мог бы уйти из армии по состоянию здоровья. Но я остаюсь и не подаю заявление об увольнении. Моя жена говорит мне: "Валентин, ребятам ты нужен. Ты хороший водитель. Ты можешь эвакуировать раненых с поля боя". И это правда", — рассказал журналистам 53-летний водитель бронетранспортера Валентин Ружицкий.

Он добавил, что недавно у него родились внуки — девочка Виктория и мальчик Валентин, которого назвали в честь деда. Военный подчеркнул, что еще ни разу не видел своего внука.

"Служба в пехоте — самая тяжелая работа из-за долгих часов, которые часто приходится проводить в окопах. И часто солдаты действительно являются дедушками", — заявил Ружицкий.

52-летний пехотинец Михаил Менделюк рассказал, что у него двое внуков — 4-летний мальчик и 2-летняя девочка.

"Они знают, что их дедушка воюет. Особенно мой внук — он маленький боец. Он все время носит камуфляж", — поделился он.

Менделюк считает, что воевать прежде всего должны молодые люди, поскольку в более позднем возрасте трудно выполнять боевые задачи:

"Война — не для стариков. Воевать должны молодые, потому что я уже не могу. Я задыхаюсь, не могу бегать, не справляюсь. И моя память... Я постоянно все забываю, наверное, из-за всех этих взрывов".

Еще один военный, 53-летний Николай Воскрес, у которого пятеро внуков, поделился, что многие из них сейчас живут за границей. Он рассказал журналистам, что бросил работу на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

"Молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны после войны", — сказал Воскресенский.

Авторы материала отметили, что количественное распространение позывного "Дед" указывает на немалую проблему, с которой сталкивается Украина — ей нужны все бойцы, которых она может собрать.

Напомним, 29 июня в ТЦК опровергли информацию о мобилизации украинцев с молдавским паспортом.

В апреле 2024 Владимир Зеленский объяснял, почему именно молодежь должна воевать на фронте.