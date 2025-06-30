"Молоді швидше втомлюються": WSJ дізнався, як в ЗСУ воюється чоловікам за 40
Українським чоловікам старшим за 40 років важче виконувати бойові завдання, ніж молодому поколінню, проте молодь швидше втомлюється психологічно.
Одностайної думки щодо того, хто саме повинен воювати — старші чоловіки чи молоді хлопці — немає, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, журналісти якого поспілкувались з українськими військовослужбовцями, яким понад 40 років.
Нараз у лавах Збройних сил України одним з найпоширеніших позивних є "дід", який отримує найстарший боєць підрозділу. Зокрема, його має 46-річний артилерист Андрій Кухар, який захищає Україну неподалік Часового Яру.
"У мене є внучка, тому я маю повне право на звання "дід". Я командир. Моя команда складається в основному з молодих хлопців. Вони мої колеги, мої товариші — ми одна команда", — пояснив Кухар.
Він вважає, що люди старших поколінь повинні захищати молодь, оскільки вони є майбутнім України.
Водночас Кухар підкреслив, що всім військовим, які вже кілька років воюють на фронті, потрібна заміна.
Старший сержант розвідувального підрозділу Микола Ярко, якому цього року виповнилося 59 років, у розмові з журналістами заявив, що його реакція вже не та, що була раніше.
"Але я продовжую, я тримаюся. У мене великий досвід, за плечима багато років служби. Молоді люди не можуть робити все. Вони думають по-іншому. З віком починаєш дивитися на речі простіше. Психологічно ми більш стабільні. Молоді швидше втомлюються морально. У них просто ще немає достатнього життєвого досвіду", — пояснив Ярко.
Боєць ЗСУ зазначив, що його синові 29 років і він працює танковим механіком у Житомирі, а донька навчається в четвертому класі.
"Онуків у мене ще немає!", — наголосив Ярко, який також отримав позивний "Дід".
"Я вже старий, у мене проблеми зі здоров'ям, і мені фізично важко виконувати свою роботу. Я міг би піти з армії за станом здоров'я. Але я залишаюся і не подаю заяву про звільнення. Моя дружина каже мені: "Валентине, хлопцям ти потрібен. Ти хороший водій. Ти можеш евакуювати поранених із поля бою". І це правда", — розповів журналістам 53-річний водій бронетранспортера Валентин Ружицький.
Він додав, що нещодавно у нього народилися онуки — дівчинка Вікторія і хлопчик Валентин, якого назвали на честь діда. Військовий підкреслив, що ще жодного разу не бачив свого онука.
"Служба в піхоті — найважча робота через довгі години, які часто доводиться проводити в окопах. І часто солдати дійсно є дідусями", — заявив Ружицький.
52-річний піхотинець Михайло Менделюк розповів, що у нього двоє онуків — 4-річний хлопчик і 2-річна дівчинка.
"Вони знають, що їхній дідусь воює. Особливо мій онук — він маленький боєць. Він весь час носить камуфляж", — поділився він.
Менделюк вважає, що воювати насамперед повинні молоді люди, оскільки в більш пізньому віці важко виконувати бойові завдання:
"Війна — не для людей похилого віку. Воювати повинні молоді, тому що я вже не можу. Я задихаюся, не можу бігати, не справляюся. І моя пам'ять… Я постійно все забуваю, напевно, через усі ці вибухи".
Ще один військовий, 53-річний Микола Воскрес, у якого п'ятеро онуків, поділився, що багато хто з них зараз живе за кордоном. Він розповів журналістам, що кинув роботу на будівництві в Польщі і записався добровольцем у лютому 2022 року.
"Молоде покоління українців має зосередитися на побудові свого життя і підготовці до відновлення країни після війни", — сказав Воскрес.
Автори матеріалу наголосили, що кількісне поширення позивного "Дід" вказує на чималу проблему, з якою стикається Україна — їй потрібні всі бійці, яких вона може зібрати.
Нагадаємо, 29 червня в ТЦК спростували інформацію про мобілізацію українців з молдавським паспортом.
У квітні 2024 Володимир Зеленський пояснював, чому саме молодь повинна воювати на фронті.