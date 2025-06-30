Имеют легкую раму и различные типы камер: для ВСУ создали новый дрон на оптоволокне "РОННИ-13"
Дрон, который имеет оптоволоконное управление, создан украинским предприятием с учетом боевого опыта наших защитников.
Уже в ближайшее время Силы обороны получат в пользование новые дроны на оптоволокне "РОННИ-13". Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило их к эксплуатации. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Дрон на оптоволокне создало одно из украинских предприятий с учетом боевого опыта украинских защитников.
Эти "боевые птички" имеют прочную легкую раму, аккумуляторы большой емкости и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.
Кроме этого "РОННИ-13" могут быть оснащены различными видами камер в зависимости от поставленными перед ними задачами. Они могут использоваться в разное время суток.
Напомним, что украинские разработчики по стандартам НАТО создали новые патроны для Сил обороны. Они будут помогать бороться с вражескими дронами.
Также сообщалось, что Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины начал производство собственного наземного роботизированного комплекса под названием "Легит". Он может выполнять как логистические, так и ударные задачи. Для транспортировки боеприпасов, продовольствия и другого груза к наземной платформе подсоединяется прицеп.