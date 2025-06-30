Мають легку раму і різні типи камер: для ЗСУ створили новий дрон на оптоволокні "РОННІ-13"

Дрон, який має оптоволоконне управління, створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду наших захисників.

Related video

Вже найближчим часом Сили оборони отримають в користування нові дрони на оптоволокні "РОННІ-13". Міністерство оборони України кодифікувало та допустило їх до експлуатації. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Дрон на оптоволокні створило одне з українських підприємств з урахуванням бойового досвіду українських захисників.

Ці "бойові пташки" мають міцну легку раму, акумулятори великої ємності та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані.

Крім цього "РОННІ-13" можуть бути оснащені різними видами камер в залежності від поставленими перед ними завданнями. Вони можуть використовуватися у різний час доби.

Нагадаємо, що українські розробники за стандартами НАТО створили нові набої для Сил оборони. Вони допомагатимуть боротися з ворожими дронами.

Також повідомлялося, що Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України розпочав виробництво власного наземного роботизованого комплексу під назвою "Легіт". Він може виконувати як логістичні, так і ударні завдання. Для транспортування боєприпасів, продовольства та іншого вантажу до наземної платформи під'єднується причіп.