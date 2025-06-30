Считали советским мифом: разведчики ВСУ затрофеили нож со стрелковым механизмом (видео)

Бойцы разведывательной роты 225 отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины уничтожили разведгруппу ВС РФ, которая двигалась в направлении Сум. Среди трофеев украинских военных оказался советский нож разведчика специальный со встроенным в рукоятку однозарядным устройством для стрельбы.

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Осведомленный в ножевом бою командир полка Олег Ширяев признался, что впервые видит такой нож вживую. Бойцы опубликовали в Telegram-канале обзор трофейного оружия 30 июня.

В 225 ОШП показали трофейный НРС.

"Мы действительно долго думали, что нож, который еще и стреляет, — это советский миф. Но когда затрофеили его — убедились: такой экземпляр существует", — рассказали в подразделении.

Военный на видео показал, что оружие имеет кусачки, колюче-режущую кромку и одновременно систему для одноразового выстрела с предохранителем.

"Как человек, который имеет отношение к ножевому бою и занимался ножевым боем, такой нож я встречаю впервые", — признался командир.

Нож разведчика специальный: конструкция и назначение оружия

В 225 ОШП рассказали, что продемонстрированный на видео трофейный нож разведчика специальный (также НРС расшифровывают как "нож разведчика стрелковый") был разработан в Советском Союзе в 1970-х годах и производился на Тульском оружейном заводе. Он является гибридом холодного и огнестрельного оружия.

НРС оснащен качественным лезвием, а также пилой для перерезания металлических прутьев толщиной до 1 см. Система одиночного выстрела, встроенная в рукоятку, имеет прицельную дальность до 25 метров.

Напомним, в феврале в сети распространились фотографии редкого пулемета ТКБ-521, который бойцы ВСУ забрали как трофей во время боев с противником.

Также в феврале в Центре стратегических коммуникаций ВСУ рассказывали, что ВСУ "затрофеили" у оккупантов баню в хорошем состоянии.