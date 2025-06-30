Вважали радянським міфом: розвідники ЗСУ затрофеїли ніж зі стрілецьким механізмом (відео)

Бійці розвідувальної роти 225 окремого штурмового полку Збройних сил України знищили розвідгрупу ЗС РФ, що рухалася в напрямку Сум. Серед трофеїв українських військових опинився радянський ніж розвідника спеціальний з вмонтованим у рукоятку однозарядним пристроєм для стрільби.

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Обізнаний у ножовому бою командир полку Олег Ширяєв зізнався, що вперше бачить такий ніж наживо. Бійці опублікували в Telegram-каналі огляд трофейної зброї 30 червня.

В 225 ОШП показали трофейний НРС.

"Ми справді довго думали, що ніж, який ще й стріляє, — це радянський міф. Але коли затрофеїли його — переконалися: такий екземпляр існує", — розповіли в підрозділі.

Військовий на відео показав, що зброя має кусачки, колюче-ріжучу кромку та водночас систему для одноразового пострілу з запобіжником.

"Як людина, яка має відношення до ножового бою і займалася ножовим боєм, такий ніж я зустрічаю вперше", — зізнався командир.

Ніж розвідника спеціальний: конструкція і призначення зброї

В 225 ОШП розповіли, що продемонстрований на відео трофейний ніж розвідника спеціальний (також НРС розшифровують як "ніж розвідника стрілецький") був розроблений в Радянському Союзі у 1970-х роках і вироблявся на Тульському збройовому заводі. Він є гібридом холодної та вогнепальної зброї.

НРС має якісне лезо, а також пилку для перерізання металевих прутів завтовшки до 1 см. Система одиночного пострілу, вбудована в руків'я, має прицільну дальність до 25 метрів.

Нагадаємо, в лютому в мережі поширилися світлини рідкісного кулемета ТКБ-521, який бійці ЗСУ забрали як трофей під час боїв із противником.

Також у лютому в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ розповідали, що ЗСУ "затрофеїли" в окупантів лазню в хорошому стані.