Один млн баррелей сырой нефти: в Средиземном море взорвался танкер теневого флота России, — ГУР

На танкере, который является частью теневого флота РФ, произошел взрыв в моторном отделении. Происшествие случилось еще 27 июня во время перехода судна из ливийского порта.

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Во время перехода танкера "Vilamoura" из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии на судне произошел взрыв, сообщает Главное управление разведки МОУ.

Танкер находился под флагом Маршалловых островов. На нем было по меньшей мере 1 миллион баррелей сырой нефти.

По состоянию на 1 июля поврежденный танкер тянет пожарный буксир под флагом Мальты "Boka Summit". Судно переместят в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить его положение.

Что известно о танкере, который взорвался возле Ливии

Танкер "Vilamoura" неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов Российской Федерации. Например, в апреле 2025 года судно находилось в терминале порта Усть-Луга, а в мае его видели в районе Новороссийска.

Владельцем танкера "Vilamoura" является транспортная компания "TMS Tanker ltd.", которая зарегистрирована в г. Маруси, Греция.

Напомним, российский военный корабль впервые открыто сопровождал танкеры теневого флота через пролив Ла-Манш. В Ла-Манш заходили корвет "Бойкий", танкер "SELVA", который находится под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA, против которого введены санкции Великобритании и ЕС.

Фокус также писал, что секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Страна-агрессор маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS. Россия потратила 10 миллиардов долларов на старые суда.