Один млн барелів сирої нафти: у Середземному морі вибухнув танкер тіньового флоту Росії, – ГУР

На танкері, який є частиною тіньового флоту РФ, стався вибух у моторному відділенні. Подія трапилася ще 27 червня під час переходу судна з лівійського порту.

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Під час переходу танкера "Vilamoura" з лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії на судні стався вибух, повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Танкер перебував під прапором Маршаллових островів. На ньому було щонайменше 1 мільйон барелів сирої нафти.

Станом на 1 липня пошкоджений танкер тягне пожежний буксир під прапором Мальти "Boka Summit". Судно перемістять до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити його становище.

Що відомо про танкер, який вибухнув біля Лівії

Танкер "Vilamoura" неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів Російської Федерації. Наприклад, у квітні 2025 року судно перебувало у терміналі порту Усть-луга, а у травні його бачили в районі Новоросійська.

Власником танкера "Vilamoura" є транспортна компанія "TMS Tanker ltd.", яка зареєстрована у м. Марусі, Греція.

Нагадаємо, російський військовий корабель вперше відкрито супроводжував танкери тіньового флоту через протоку Ла-Манш. В Ла-Манш заходили корвет "Бойкий", танкер "SELVA", який перебуває під санкціями Великої Британії, і танкер SIERRA, проти якого запроваджені санкції Великої Британії та ЄС.

Фокус також писав, що секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Країна-агресорка маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS. Росія витратила 10 мільярдів доларів на старі судна.