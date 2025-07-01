"Осторожно за рулем": бойцы НГУ одним снарядом поразили группу байкеров-штурмовиков ВС РФ (видео)

Украинские военные поразили группу российских штурмовых байкеров, сбросив на них снаряд БПЛА. После взрыва последовала активная детонация противопехотных мин.

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Видео успешного сброса снаряда показали бойцы бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) "Рубеж".

Боеприпас активировал детонацию противопехотных мин, что и привело к поражению целой группы российских штурмовых байкеров.

На кадрах видна детонация нескольких мин после первого взрыва. Судя по представленному видео, вражеская группа состояла из шести солдат.

"Будьте осторожны за рулем", — предупредили в бригаде.

Суммарно за июнь 2025 года бойцы бригады НГУ "Рубеж" ликвидировали 135 российских военных, еще 100 оккупантов получили ранения, а двое попали в плен.

Также им удалось уничтожить ряд вражеской техники: 12 мотоциклов и 17 дронов-разведчиков, что значительно усложнит ВС РФ оперативный анализ ситуации.

Напомним, недавно бойцы спецподразделения "Шаман" ГУР Минобороны Украины организовали засаду для российских оккупантов-мотоциклистов. Большая часть солдат была ликвидирована.

В Нацгвардии Украины ранее объясняли, почему мотоциклетные войска РФ представляют опасность. Атаковать россиян не на бронетехнике значительно труднее, ведь на мотоциклах они рассредотачиваются.