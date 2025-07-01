"Обережно за кермом": бійці НГУ одним снарядом вразили групу байкерів-штурмовиків ЗС РФ (відео)

Українські військові вразили групу російських штурмових байкерів, скинувши на них снаряд БПЛА. Після вибуху почалася активна детонація протипіхотних мін.

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Відео успішного скидання снаряда показали бійці бригади Національної гвардії України (НГУ) "Рубіж".

Боєприпас активував детонацію протипіхотних мін, що й призвело до ураження цілої групи російських штурмових байкерів.

На кадрах видно детонацію кількох мін після першого вибуху. Судячи з представленого відео, ворожа група складалася з шести солдатів.

"Будьте обережні за кермом", — попередили в бригаді.

Сумарно за червень 2025 року бійці бригади НГУ "Рубіж" ліквідували 135 російських військових, ще 100 окупантів дістали поранення, а двоє потрапили в полон.

Також їм вдалося знищити низку ворожої техніки: 12 мотоциклів і 17 дронів-розвідників, що значно ускладнить ЗС РФ оперативний аналіз ситуації.

Нагадаємо, нещодавно бійці спецпідрозділу "Шаман" ГУР Міноборони України організували засідку для російських окупантів-мотоциклістів. Більшу частину солдатів було ліквідовано.

У Нацгвардії України раніше пояснювали, чому мотоциклетні війська РФ становлять небезпеку. Атакувати росіян не на бронетехніці значно важче, адже на мотоциклах вони розосереджуються.