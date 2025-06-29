Влаштували засідку: українські розвідники знищили російських штурмовиків на мотоциклах (відео)

Воїни спеціального підрозділу "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони України організували засідку на російських окупантів, які їхали на штурм на мотоциклах.

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Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували російських військових, а частину окупантів, яка по дорозі попадала з транспорту, захопили у полон, повідомляють в ГУР МО.

Один з полонених зізнався, що він є громадянином Таджикистану й підписав контракт з МО РФ у виправній колонії.

Також, як наголошується, байки не постраждали, й залишились українським розвідникам як трофеї. Один з бійців "Шаманбату" навіть продемонстрував навички дрифтування на спортивному мотоциклі.

Зазначимо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наприкінці квітня припускали, що влітку-восени 2025 року командування ЗС РФ ймовірно, збирається видавати військам збільшену кількість мототранспорту, готуючись систематично використовувати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні.

Раніше Фокус писав про випадки застосування мотоциклів під час наступу ЗС РФ на різних ділянках фронту. Наприклад, 14 травня бійці 110 бригади Тероборони показали серію відпрацювань дронів у Курській області. У кадр потрапили мотоцикли, по яких влучили українські безпілотники. Аналогічну тактику ворог застосував під Куп'янськом. Бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" опублікували відео, на якому мотоциклісти ЗС РФ намагались обійти місто з півночі, але їх спинили мінами та дронами.

Нагадаємо, що 27 червня повідомлялося, що десантники відбили масовану атаку росіян на мотоциклах. Колоною мотоциклетної техніки окупанти намагалися прорвати оборону бійців 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.