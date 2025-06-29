Влаштували засідку: українські розвідники знищили російських штурмовиків на мотоциклах (відео)
Воїни спеціального підрозділу "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони України організували засідку на російських окупантів, які їхали на штурм на мотоциклах.
Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували російських військових, а частину окупантів, яка по дорозі попадала з транспорту, захопили у полон, повідомляють в ГУР МО.
Один з полонених зізнався, що він є громадянином Таджикистану й підписав контракт з МО РФ у виправній колонії.
Також, як наголошується, байки не постраждали, й залишились українським розвідникам як трофеї. Один з бійців "Шаманбату" навіть продемонстрував навички дрифтування на спортивному мотоциклі.
Зазначимо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наприкінці квітня припускали, що влітку-восени 2025 року командування ЗС РФ ймовірно, збирається видавати військам збільшену кількість мототранспорту, готуючись систематично використовувати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні.
Раніше Фокус писав про випадки застосування мотоциклів під час наступу ЗС РФ на різних ділянках фронту. Наприклад, 14 травня бійці 110 бригади Тероборони показали серію відпрацювань дронів у Курській області. У кадр потрапили мотоцикли, по яких влучили українські безпілотники. Аналогічну тактику ворог застосував під Куп'янськом. Бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" опублікували відео, на якому мотоциклісти ЗС РФ намагались обійти місто з півночі, але їх спинили мінами та дронами.
Нагадаємо, що 27 червня повідомлялося, що десантники відбили масовану атаку росіян на мотоциклах. Колоною мотоциклетної техніки окупанти намагалися прорвати оборону бійців 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.