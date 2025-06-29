Устроили засаду: украинские разведчики уничтожили российских штурмовиков на мотоциклах (видео)

Воины специального подразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины организовали засаду на российских оккупантов, которые ехали на штурм на мотоциклах.

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Спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали российских военных, а часть оккупантов, которая по дороге попадала из транспорта, захватили в плен, сообщают в ГУР МО.

Один из пленных признался, что он является гражданином Таджикистана и подписал контракт с МО РФ в исправительной колонии.

Также, как отмечается, байки не пострадали, и остались украинским разведчикам как трофеи. Один из бойцов "Шаманбата" даже продемонстрировал навыки дрифтования на спортивном мотоцикле.

Отметим, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в конце апреля предполагали, что летом-осенью 2025 года командование ВС РФ вероятно, собирается выдавать войскам увеличенное количество мототранспорта, готовясь систематически использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине.

Ранее Фокус писал о случаях применения мотоциклов во время наступления ВС РФ на разных участках фронта. Например, 14 мая бойцы 110 бригады Теробороны показали серию отработок дронов в Курской области. В кадр попали мотоциклы, по которым попали украинские беспилотники. Аналогичную тактику враг применил под Купянском. Бойцы 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" опубликовали видео, на котором мотоциклисты ВС РФ пытались обойти город с севера, но их остановили минами и дронами.

Напомним, что 27 июня сообщалось, что десантники отбили массированную атаку россиян на мотоциклах. Колонной мотоциклетной техники оккупанты пытались прорвать оборону бойцов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.