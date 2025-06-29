Устроили засаду: украинские разведчики уничтожили российских штурмовиков на мотоциклах (видео)
Воины специального подразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины организовали засаду на российских оккупантов, которые ехали на штурм на мотоциклах.
Спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали российских военных, а часть оккупантов, которая по дороге попадала из транспорта, захватили в плен, сообщают в ГУР МО.
Один из пленных признался, что он является гражданином Таджикистана и подписал контракт с МО РФ в исправительной колонии.
Также, как отмечается, байки не пострадали, и остались украинским разведчикам как трофеи. Один из бойцов "Шаманбата" даже продемонстрировал навыки дрифтования на спортивном мотоцикле.
Отметим, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в конце апреля предполагали, что летом-осенью 2025 года командование ВС РФ вероятно, собирается выдавать войскам увеличенное количество мототранспорта, готовясь систематически использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине.
Ранее Фокус писал о случаях применения мотоциклов во время наступления ВС РФ на разных участках фронта. Например, 14 мая бойцы 110 бригады Теробороны показали серию отработок дронов в Курской области. В кадр попали мотоциклы, по которым попали украинские беспилотники. Аналогичную тактику враг применил под Купянском. Бойцы 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" опубликовали видео, на котором мотоциклисты ВС РФ пытались обойти город с севера, но их остановили минами и дронами.
Напомним, что 27 июня сообщалось, что десантники отбили массированную атаку россиян на мотоциклах. Колонной мотоциклетной техники оккупанты пытались прорвать оборону бойцов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.