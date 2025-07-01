Дания ввела обязательную мобилизацию женщин путем лотереи: детали (фото)
В Дании c 1 июля женщины обязаны проходить военную службу наравне с мужчинами. Сперва они пройдут расширенную базовую подготовку, а далее — практические навыки.
Сначала в армию будут набирать женщин-добровольцев, а остальные участники будут формироваться с помощью лотереи. Об этом сообщили Вооруженные силы Дании.
Женщинам и мужчинам, которым исполнилось 18 лет после 30 июня, нужно зарегистрироваться и пройти оценку на предмет пригодности к военной службе.
Кроме введения равных условий службы для мужчин и женщин, в Дании меняют и структуру срочной службы. С 2026 года срок службы продлят с четырех до 11 месяцев.
Первые пять месяцев солдаты изучат расширенную базовую подготовку, а следующие шесть месяцев отведут на практические навыки — выполнение конкретных задач в сухопутных войсках, на флоте, военно-воздушных силах или в специальных операциях.
Дания увеличивает Вооруженные силы
В прошлом году краткосрочную военную службу прошли около 4700 датчан, из них 24% — женщины-добровольцы. Власти страны ожидают увеличения этого числа к 2033 году до 6 500 человек благодаря новым правилам призыва, сообщает радиостанция ВВС.
Дания последовала примеру соседних стран, Норвегии и Швеции, которые ввели воинскую повинность для женщин еще в 2015 и в 2017 годах. Правительство Дании в следующие пять лет увеличит расходы на оборону на $5,9 млрд, чтобы выполнить требования НАТО.
Сейчас регулярная армия Дании насчитывает около 9 тысяч профессиональных военных. Глава программы призыва в датской армии Кеннет Штром уверен, что изменение в призыве женщин основано на "текущей ситуации в сфере безопасности".
Напомним, в Украине женщины служат операторами дронов и ловят мужчин, желающих покинуть Украину.
В ВСУ ранее обсуждали варианты мобилизации женщин. Военное руководство опасается волны протестов из-за такого решения.