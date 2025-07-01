Данія запровадила обов'язкову мобілізацію жінок шляхом лотереї: деталі (фото)

У Данії з 1 липня жінки зобов'язані проходити військову службу нарівні з чоловіками. Спершу вони пройдуть розширену базову підготовку, а далі — практичні навички.

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Спочатку в армію набиратимуть жінок-добровольців, а решту учасників формуватимуть за допомогою лотереї. Про це повідомили Збройні сили Данії.

Жінкам і чоловікам, яким виповнилося 18 років після 30 червня, потрібно зареєструватися і пройти оцінку на предмет придатності до військової служби.

Крім запровадження рівних умов служби для чоловіків і жінок, у Данії змінюють і структуру строкової служби. З 2026 року термін служби продовжать з чотирьох до 11 місяців.

В армії Данії служать близько 9 тисяч професійних військових

Перші п'ять місяців солдати вивчать розширену базову підготовку, а наступні шість місяців відведуть на практичні навички — виконання конкретних завдань у сухопутних військах, на флоті, військово-повітряних силах або в спеціальних операціях.

Данія збільшує Збройні сили

Минулого року короткострокову військову службу пройшли близько 4700 данців, з них 24% — жінки-добровольці. Влада країни очікує збільшення цього числа до 2033 року до 6 500 осіб завдяки новим правилам призову, повідомляє радіостанція ВВС.

Данія пішла за прикладом сусідніх країн, Норвегії та Швеції, які запровадили військову повинність для жінок ще у 2015 і у 2017 роках. Уряд Данії в наступні п'ять років збільшить витрати на оборону на $5,9 млрд, щоб виконати вимоги НАТО.

Зараз регулярна армія Данії налічує близько 9 тисяч професійних військових. Глава програми призову в данській армії Кеннет Штром упевнений, що зміна в призові жінок ґрунтується на "поточній ситуації у сфері безпеки".

Нагадаємо, в Україні жінки служать операторами дронів і ловлять чоловіків, які бажають покинути Україну.

У ЗСУ раніше обговорювали варіанти мобілізації жінок. Військове керівництво побоюється хвилі протестів через таке рішення.