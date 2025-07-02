Бойцы Нацполиции ликвидировали россиян, которые создавали "головную боль" для ВСУ в Донецкой области (видео)

Оккупанты засели в одной из пятиэтажек и взяли под огневой контроль жизненно важные логистические пути Сил обороны.

Related video

В Торецке Донецкой области полицейские из батальона специальных операций "Эней" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость" уничтожили россиян, которые засели в одном из домов и "кошмарили" бригады ВСУ. О спецоперации рассказали в МВД Украины.

Правоохранители устроили оккупантам настоящее адское "fire show".

Оккупанты засели в одной из пятиэтажек и взяли под огневой контроль жизненно важные логистические пути, чем создали "головную боль" для "Люти" и побратимов-смежников. Завезти провизию, боекомплект было крайне проблематично.

"Вопрос надо было закрыть раз и навсегда. Наши отважные казаки из батальона специальных операций "Эней", как молния, ворвались в Торецк. Под искусным огневым прикрытием они, словно хирурги, точно заложили противотанковые мины там, где спрятался враг, и дистанционно взорвали дом", — рассказали в МВД.

"Энеевцы" вернулись живыми и невредимыми, а оккупанты остались в украинской земле.

Напомним, что бойцы ВСУ провели в Сумской области уникальную операцию. Они пронесли на территорию Курщины, где находились россияне, мобильный автоматический гранатомет УАГ-40, предварительно разобрав его на части.

Также сообщалось, что бойцы 425 ОШП "Скала" захватили в плен 9 оккупантов, которые прорывались в Днепропетровскую область.