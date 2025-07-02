Бійці Нацполіції ліквідували росіян, які створювали "головний біль" для ЗСУ на Донеччині (відео)

Окупанти засіли в одній із п'ятиповерхівок і взяли під вогневий контроль життєво важливі логістичні шляхи Сил оборони.

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У Торецьку на Донеччині поліцейські з батальйону спеціальних операцій "Еней" обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" знищили росіян, які засіли в одному із будинків і "кошмарили" бригади ЗСУ. Про спецоперацію розповіли в МВС України.

Правоохоронці влаштували окупантам справжнє пекельне "fire show".

Окупанти засіли в одній із п'ятиповерхівок і взяли під вогневий контроль життєво важливі логістичні шляхи, чим створили "головний біль" для "Люті" та побратимів-суміжників. Завезти провізію, боєкомплект було вкрай проблематично.

"Питання треба було закрити раз та назавжди. Наші відважні козаки з батальйону спеціальних операцій "Еней", мов блискавка, увірвалися в Торецьк. Під майстерним вогневим прикриттям вони, немов хірурги, точно заклали протитанкові міни там, де сховався ворог, і дистанційно підірвали будинок", — розповіли в МВС.

"Енеївці" повернулись живими та неушкодженими, а окупанти залишилися в українській землі.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ провели в Сумській області унікальну операцію. Вони пронесли на територію Курщини, де перебували росіяни, мобільний автоматичний гранатомет УАГ-40, попередньо розібравши його на частини.

Також повідомлялося, що бійці 425 ОШП "Скала" захопили у полон 9 окупантів, які проривалися у Дніпропетровську область.