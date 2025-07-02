США остановили поставки ракет: как это отразится на ПВО Украины и где ситуация критическая

В условиях официальной приостановки поставок ракет и боеприпасов из США украинская система противовоздушной обороны может оказаться частично обезоруженной. Речь идет не только о ЗРК большой дальности, таких как Patriot, но и о переносных комплексах, использующих американские ракеты.

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Отсутствие регулярных поставок боеприпасов делает любой ЗРК — от ПЗРК Stinger до Patriot — небоеспособным. Аналитики Defense Express в связи с этим в своем материале пишут, что дефицит ракет уже стал причиной появления в Украине модифицированных комплексов, таких как так FrankenSam, когда советские ЗРК «Бук-М1», адаптированы под ракеты AIM-7 американского производства.

По мнению авторов публикации, решение США угрожает сразу двум уровням украинской ПВО. Если речь идет о средней и дальней дистанции перехвата, то под угрозой остаются зенитные комплексы Patriot, NASAMS и HAWK — все они используют исключительно американские ракеты GEM‑T/MSE, AIM‑120 и MIM‑23.

На втором уровне находятся американские Stinger, которые применяются бойцами Сил обороны на передовой. Сюда же можно отнести подвижный комплекс Avenger с ракетами Stinger, а также Vampire под APKWS.

ПВО неамериканского происхождения

В этом случае вызывает интерес системы, которые используют боеприпасы, созданные не американскими оружейниками.

На нижнем уровне иерархии располагаются ПЗРК: польские Piorun, французские Mistral, шведские RBS-70, британские Martlet (LLM). Также сохраняется вероятность наличия ракет к советским ПЗРК «Игла» и «Стрела».

Шведский ПЗРК RBS 70 Фото: Gagadget

В категории ЗРК ближнего действия (до 10 км) выделяются: британский Stormer с ракетами Martlet и Starstreak, немецкий вариант на пикапах под ракеты FZ275 LGR от Thales, обозначенный как Raketenwerfer 70mm. Украинская ПВО также опирается на модернизированные советские ЗРК «Оса», переведённые на ракеты Р-73. Интерес представляет и британская разработка Gravehawk — контейнерное решение под те же ракеты.

На следующем уровне — ЗРК малой дальности (до 20 км): немецкие IRIS-T SLS, британские Raven с ASRAAM, а также испанские Spada, которые, несмотря на анонсы, так и не были замечены на фронте. Советские С-125 и «Тор» потенциально все еще в строю, при условии наличия ракет. Здесь американских аналогов, фактически, нет, если не учитывать упомянутые «Franken-Буки» с ракетами AIM-7.

Кризис в сегменте средней и большой дальности

Наиболее острая ситуация, подчеркнули эксперты, наблюдается среди ЗРК средней дальности. Единственный неамериканский ЗРК — немецкий IRIS-T SLM. Все остальные: норвежский NASAMS (AIM-9, AIM-120), американский HAWK, зависят от поставок из США. Кроме того, советские комплексы С-300П и «Бук» тоже сталкиваются с дефицитом ракет.

Зенитный комплекс SAMP/T Фото: NATO

В категории ЗРК дальнего действия с противоракетными возможностями дела обстоят не лучше. Несмотря на наличие Patriot и SAMP/T, количество комплексов и особенно наличие ракет к ним вызывают опасения. Известно, что передано лишь около 2 батарей SAMP/T, и порядка 10 Patriot, при этом запасы ракет ограничены.

В заключение аналитики резюмируют — украинская ПВО сегодня в значительной степени опирается на американские ракеты: Stinger, APKWS, AIM-7, HAWK, GEM-T, MSE, AIM-9, AIM-120. Последние, к слову, используются и в истребителях F-16, без которых они теряют боевую ценность. Лишь в сегменте зенитной артиллерии и ближнего радиуса действия наблюдается относительно меньшая зависимость от США.

Таким образом, текущая ситуация подчеркивает необходимость для Украины диверсифицировать источники снабжения, развивать собственное производство и искать альтернативные решения, способные обеспечить устойчивость ПВО.

Напомним, США приняли решение приостановить поставки Украине ракет для систем ПВО, а также других высокоточных боеприпасов на неопределенный срок. По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, администрация Дональда Трампа хочет "поставить интересы США на первое место".