В результате ударов по оккупированной Донецкой области 30 июня ликвидирован полковник и начальник связи 8-й общевойсковой армии РФ Василий Скирневский. Он участвовал в боевых действиях в Чечне, Осетии, а с 2022 года стал участником полномасштабной войны России против Украины.

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На оккупированных Россией территориях Украины Скирневский выполнял "специальные задания", как сообщила администрация Парабельского района Томской области в Telegram.

"30 июня 2025 года во время выполнения специальных задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, "ДНР" и "ЛНР" погиб наш земляк Скирневский Василий Федорович", — информировали росСМИ.

Полковник Василий Скирневский имел позывной "Пионер". Родился 5 апреля 1978 года в селе Парабель Томской области, учился в Томском высшем военном командном училище связи. Далее окончил командный факультет военного училища связи.

Василий Скриневский был начальником отдела связи управления связи Министерства обороны России, главным инженером управления связи города Екатеринбург. Впоследствии работал на должностях начальника связи добровольческого корпуса и начальником связи полка.

Полковник был награжден "Орденом мужества".

Telegram | сообщение росСМИ о смерти полковника Скирневского

OSINT-аналитик Necro Mancer на странице в сети X также обратил внимание на новость о смерти Скирневского. По его словам, полковник "прошел Чечню, Осетию, погулял под Киевом и был подло убит НАТО возле ЦУМа в Донецке".

Напомним, 3 июля в социальных сетях сообщили о ликвидации заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.

Также 2 июля военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как военным удалось ликвидировать топ-менеджера ВС РФ — полковника Руслана Горячкина.