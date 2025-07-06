Брав участь в окупації Київщини: внаслідок ударів по Донеччині ліквідовано полковника РФ Скирневського (фото)

Внаслідок ударів по окупованій Донеччині 30 червня ліквідовано полковника і начальника зв'язку 8-ї загальновійськової армії РФ Василя Скирневського. Він брав участь у бойових діях в Чечні, Осетії, а з 2022 року став учасником повномасштабної війни Росії проти України.

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На окупованих Росією територіях України Скирневський виконував "спеціальні завдання", як повідомила адміністрація Парабельського району Томської області у Telegram.

"30 червня 2025 року під час виконання спеціальних завдань у ході спеціальної військової операції на території України, "ДНР" та "ЛНР" загинув наш земляк Скирневський Василь Федорович", — інформували росЗМІ.

Полковник Василь Скирневський мав позивний "Піонер". Народився 5 квітня 1978 року у селі Парабель Томської області, навчався у Томському вищому військовому командному училищі зв'язку. Далі закінчив командний факультет військового училища зв'язку.

Василь Скриневський був начальником відділу зв'язку управління зв'язку Міністерства оборони Росії, головним інженером управління зв'язку міста Єкатеринбург. Згодом працював на посадах начальника зв'язку добровольчого корпусу та начальником зв'язку полку.

Полковника було нагороджено "Орденом мужності".

Telegram | повідомлення росЗМІ про смерть полковника Скирневського

OSINT-аналітик Necro Mancer на сторінці у мережі X також звернув увагу на новину про смерть Скирневського. За його словами, полковник "пройшов Чечню, Осетію, погуляв під Києвом і був підло вбитим НАТО біля ЦУМу в Донецьку".

Нагадаємо, 3 липня у соціальних мережах повідомили про ліквідацію заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.

Також 2 липня військовий експерт і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів, як військовим вдалося ліквідувати топменеджера ЗС РФ — полковника Руслана Горячкіна.