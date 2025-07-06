На Харьковщине дрон РФ атаковал авто с детьми: погиб мальчик, его брат в тяжелом состоянии

Семья приехала в гости к родственникам, а когда возвращалась домой, попала под удар вражеского дрона.

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На Харьковщине в селе Одноробовцы Золочевской громады 5 июля российский дрон попал в машину, где находилась семья с детьми. В результате удара погиб 8-летний мальчик, его брат и отец получили ранения. Мать детей получила острую реакцию на стресс. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко, трагическое событие произошло около 21 часа вечера в Одноробовке, которая расположена в 8 километрах от российской границы.

"Они вообще жители села Стогнии (рядом с приграничной Одноробовкой — ред.), но еще в начале активной фазы войны переехали, как ВПЛ. В Одноробовку накануне приехали к родственникам. Просто приехали погостить. И когда выезжали обратно, случилась трагедия", — рассказал Коваленко.

Дрон оккупантов попал в заднюю часть автомобиля, именно туда, где сидели дети. Из-за этого погиб 8-летний мальчик, а его 4-летний братик получил тяжелые ранения.

"Мама сидела впереди, у нее только острая реакция на стресс. А отца также посекло, он управлял автомобилем. Всем троим оказали помощь. Отца и 4-летнего сыночка отправили в больницу в Харькове", — рассказал глава общины.

По информации Харьковской областной прокуратуры, четырехлетнего ребенка госпитализировали с тяжелыми ранениями. Состояние отца врачи оценили как средней тяжести.

По словам председателя Золочевской общины, детей там фактически не осталось, всех эвакуировали. Неподалеку от Одноробовки уже поставили столбы, натянули сетки.

Напомним, что в России производство ударных дронов увеличилось в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Оккупанты также меняют тактику ударов БпЛА.

Китай помогает России производить БПЛА. В дроне типа "Шахед-136" нашли китайские компоненты.