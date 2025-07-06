На Харківщині дрон РФ атакував авто з дітьми: загинув хлопчик, його брат у важкому стані

Родина приїхала в гості до родичів, а коли поверталася додому, потрапила під удар ворожого дрону.

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На Харківщині в селі Одноробівці Золочівської громади 5 липня російський дрон влучив в автівку, де перебувала родина з дітьми. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, його брат та батько зазнали поранень. Мати дітей отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповів очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, трагічна подія сталася близько 21 години вечора в Одноробівці, яка розташована за 8 кілометрів від російського кордону.

"Вони взагалі мешканці села Стогнії (поруч з прикордонною Одноробівкою — ред.), але ще на початку активної фази війни переїхали, як ВПО. До Одноробівки напередодні приїхали до родичів. Просто приїхали погостити. І коли виїжджали назад, трапилася трагедія", — розповів Коваленко.

Дрон окупантів поцілив у задню частину автомобіля, саме туди, де сиділи діти. Через це загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річний братик отримав важкі поранення.

"Мама сиділа попереду, в неї тільки гостра реакція на стрес. А батька також посікло, він керував автомобілем. Всім трьом надали допомогу. Батька і 4-річного синочка відправили до лікарні в Харкові", — розповів голова громади.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чотирирічну дитину госпіталізували з тяжкими пораненнями. Стан батька лікарі оцінили як середньої тяжкості.

За словами голови Золочівської громади, дітей там фактично не лишилося, х усіх евакуювали. Неподалік від Одноробівки вже поставили стовпи, натягнули сітки.

Нагадаємо, що у Росії виробництво ударних дронів збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком. Окупанти також змінюють тактику ударів БпЛА.

Китай допомагає Росії виробляти БПЛА. У дроні типу "Шахед-136" знайшли китайські компоненти.