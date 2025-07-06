Миллионы для войны: компания в Шотландии обслуживает теневой флот России несмотря на санкции, — СМИ

Шотландская компания Seapeak Maritime Ltd со штаб-квартирой в Глазго оказалась в центре скандала: активисты и СМИ обнаружили, что эта компания владеет семью танкерами, перевозящими российский сжиженный природный газ (СПГ) в другие страны. Благодаря лазейкам в санкционном законодательстве компания выплатила почти 127 млн фунтов налогов в пользу РФ.

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Сама компания принадлежит американскому миллиардеру Майклу Дорреллу, который в 2023 году взял эту шотландскую фирму под контроль после ее приобретения инвестиционным гигантом Stonepeak — компанией с инфраструктурными активами на сумму £100 млрд, сообщает Daily Record.

Журналисты указывают, что танкеры конгломерата Stonepeak являются частью российского "теневого флота". Кроме того, деятельность шотландской Seapeak технически является легальной, однако многие критики и общественные активисты требуют от правительства Великобритании "закрыть эту лазейку в санкциях".

По словам исполнительного директора проукраинской экологической группы Razom We Stand Светланы Романко, РФ могла получить £127 млн (7,14 млрд грн) корпоративных налогов в федеральный и региональный бюджеты России в прошлом году за свои грузы СПГ.

"Это возмутительно, что британская компания, такая как Seapeak, играет центральную роль в финансировании военной машины Путина, помогая генерировать более £127 миллионов налогов для российского государства только за прошлый год. Этих денег достаточно, чтобы оплатить несколько тысяч дронов или десятки ракет Искандер — оружие, которое Россия ежедневно использует для убийств гражданского населения Украины", — говорит активистка.

По словам госпожи Романко, пока украинские семьи разгребают обломки после очередных ракетных ударов, британская компания "тихо получает прибыль с российского ископаемого топлива". Она призывает британское правительство "не позволить наживаться на запятнанном кровью газе" и провести расследование относительно "глубокого вовлечения Seapeak в военную экономику России".

Своей реакцией на эту информацию СМИ и активистов поделился депутат Палаты общин от Шотландской партии зеленых Росс Грир. По словам парламентария, нежелание правительства прекратить деятельность этой компании "вызывает возмущение".

"Люди в Глазго ужасаются, когда узнают, что компания, которая базируется здесь, играет такую ключевую роль в поддержке российской военной экономики", — откровенно говорит политик.

Сейчас, как указывают журналисты, проукраинские активисты планируют провести мирную акцию протеста возле офиса Seapeak на этой неделе. К ним присоединятся участники кампаний в Лондоне и Ванкувере, где расположена глобальная штаб-квартира компании.

СМИ обратились к Seapeak Maritime с комментарием относительно обвинений со стороны активистов. На момент публикации материала представители компании не ответили на запрос.

Ранее стало известно, что в Черном море задержали судно "теневого флота" РФ. Судно и его экипаж были задержаны по подозрению в незаконном вывозе украинского зерна с временно оккупированных территорий южных областей.

Впоследствии сообщалось, что в России взорвался танкер с аммиаком во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту.