Мільйони для війни: компанія у Шотландії обслуговує тіньовий флот Росії попри санкції, — ЗМІ

Шотландська компанія Seapeak Maritime Ltd зі штаб-квартирою у Глазго опинилася в центрі скандалу: активісти та ЗМІ виявили, що ця компанія володіє сімома танкерами, що перевозять російський зріджений природний газ (ЗПГ) до інших країн. Завдяки лазівкам у санкційному законодавстві компанія виплатила майже 127 млн фунтів податків на користь РФ.

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Сама компанія належить американському мільярдеру Майклу Дорреллу, який у 2023 році взяв цю шотландську фірму під контроль після її придбання інвестиційним гігантом Stonepeak — компанією з інфраструктурними активами на суму £100 мільярдів, повідомляє Daily Record.

Журналісти вказують, що танкери конгломерату Stonepeak є частиною російського "тіньового флоту". Крім того, діяльність шотландської Seapeak технічно є легальною, однак багато критиків і громадських активістів вимагають від уряду Великої Британії "закрити цю лазівку в санкціях".

За словами виконавчої директорки проукраїнської екологічної групи Razom We Stand Світлани Романко, РФ могла отримати £127 млн (7,14 млрд грн) корпоративних податків до федерального і регіонального бюджетів Росії минулого року за свої вантажі СПГ.

"Це обурливо, що британська компанія, така як Seapeak, відіграє центральну роль у фінансуванні військової машини Путіна, допомагаючи генерувати понад £127 мільйонів податків для російської держави лише за минулий рік. Цих грошей достатньо, щоб оплатити кілька тисяч дронів або десятки ракет Іскандер — зброю, яку Росія щодня використовує для вбивств цивільного населення України", — говорить активістка.

За словами пані Романко, поки українські сім’ї розгрібають уламки після чергових ракетних ударів, британська компанія "тихо отримує прибутки з російського викопного палива". Вона закликає британський уряд "не дозволити наживатися на "заплямованому кров'ю" газі" та провести розслідування щодо "глибокого залучення Seapeak у воєнну економіку Росії".

Своєю реакцією на цю інформацію ЗМІ й активістів поділився депутат Палати громад від Шотландської партії зелених Росс Грір. За словами парламентаря, небажання уряду припинити діяльність цієї компанії "викликає обурення".

"Люди в Глазго жахаються, коли дізнаються, що компанія, яка базується тут, грає таку ключову роль у підтримці російської воєнної економіки", — відверто каже політик.

Наразі, як вказують журналісти, проукраїнські активісти планують провести мирну акцію протесту біля офісу Seapeak цього тижня. До них приєднаються учасники кампаній у Лондоні та Ванкувері, де розташована глобальна штаб-квартира компанії.

ЗМІ завернулися до Seapeak Maritime з коментарем щодо звинувачень зі сторони активістів. На момент публікації матеріалу представники компанії не відповіли на запит.

Раніше стало відомо, що в Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" РФ. Судно та його екіпаж були затримані через підозру в незаконному вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій південних областей.

Згодом повідомлялося, що в Росії вибухнув танкер з аміаком під час закачування аміаку на терміналі АТ "МХК Єврохім". Екіпаж у кількості 23 осіб евакуйовано і він перебуває у порту.