В РФ вибухнув танкер з аміаком: через пробоїни судно почало тонути

На борту судна стався вибух під час закачування аміаку на терміналі АТ "МХК Єврохім". Екіпаж у кількості 23 осіб евакуйовано і він перебуває у порту.

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В порту Усть-Луга Ленінградської області в Росії прогриміли два вибухи на танкері "Eco Wizard". Судно дістало дві пробоїни через які всередину почало потрапляти велика кількість води, і воно почало тонути. Про це пише російське видання The Insider.

Міністерство транспорту Росії прозвітувало про "незначний витік рідкого аміаку під час інциденту при завантаженні" на танкері-аміаковозі "Eco Wizard".

"6 липня в морському порту Усть-Луга внаслідок інциденту під час вантажно-розвантажувальних робіт на танкері "Eco Wizard" стався незначний витік рідкого аміаку. Аварійні служби терміналу займаються ліквідацією наслідків події", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Сили та засоби Балтійської філії ФДБУ "Морпасслужба" приведені в повну готовність до аварійно-рятувальних робіт. Планується водолазний огляд судна.

Екіпаж у кількості 23 осіб евакуйовано, і він перебуває у порту, потерпілих немає.

Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинено..

Видання пише, що вибух на борту судна під час закачування аміаку на терміналі АТ "МХК Єврохім". Через це в корпусі аміаковозу утворилися пробоїни. Через них почала заливатись вода, зараз судно продовжує тонути.

За даними Marine Traffic, Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та прибув до Усть-Луги з Бельгії.

Від початку 2025 року це вже шостий танкер, який заходив до російських портів і постраждав від вибуху. Попереднім став танкер Vilamoura, вибух стався біля берегів Лівії. Він перевозив близько мільйона барелів нафти.

Нагадаємо, що Фокус також писав, що секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Росія маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS.