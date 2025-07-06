В РФ взорвался танкер с аммиаком: из-за пробоин судно начало тонуть

На борту судна произошел взрыв во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту.

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В порту Усть-Луга Ленинградской области в России прогремели два взрыва на танкере "Eco Wizard". Судно получило две пробоины через которые внутрь начало попадать большое количество воды, и оно начало тонуть. Об этом пишет российское издание The Insider.

Министерство транспорта России отчиталось о "незначительной утечке жидкого аммиака во время инцидента при загрузке" на танкере-аммиаковозе "Eco Wizard".

"6 июля в морском порту Усть-Луга в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере "Eco Wizard" произошла незначительная утечка жидкого аммиака. Аварийные службы терминала занимаются ликвидацией последствий происшествия", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ "Морпасслужба" приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна.

Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет.

Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена.

Издание пишет, что взрыв на борту судна во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Из-за этого в корпусе аммиаковоза образовались пробоины. Через них начала заливаться вода, сейчас судно продолжает тонуть.

По данным Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

С начала 2025 года это уже шестой танкер, который заходил в российские порты и пострадал от взрыва. Предыдущим стал танкер Vilamoura, взрыв произошел у берегов Ливии. Он перевозил около миллиона баррелей нефти.

Напомним, что Фокус также писал, что секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Россия маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS.