11 раз попали из стрелкового оружия: как БПЛА Vector в Украине выжил под огнем россиян

После поражения БпЛА смог вернуться на базу и сейчас находится на ремонте, после чего его отправят на фронт.

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В Украине беспилотный разведывательный дрон Vector во время выполнения боевой задачи выдержал огонь оккупантов из стрелкового оружия. Об этом рассказывает издание Defence Blog.

Генеральный директор компании Quantum-Systems, которая известна своими разведывательными беспилотниками, которые в первую очередь поставляются Силами обороны Украины, Дэйв Шарпин, рассказал об одном из боевых эпизодов, во время которых дрон типа Vector, которым управляли украинские защитники, был несколько раз поражен огнем из стрелкового оружия во время недавнего боевого задания, но ему удалось безопасно вернуться для ремонта.

Шарпин сказал, что беспилотник "находился на очень большом расстоянии, выполняя операцию, когда его 11 раз поразили огнем из стрелкового оружия". Миссия была прервана только после того, как "подвес получил прямое попадание". Компания не раскрыла точное место или дату столкновения, в котором был поврежден беспилотник.

Несмотря на повреждения, летательный аппарат вернулся и сейчас проходит ремонт, прежде чем его отправят обратно на фронт.

"Vector налетал тысячи часов боевых полетов в Украине в самых сложных условиях. Эти знания и тяжелые уроки были учтены в нашем новейшем предложении класса MRR, VectorAI", — сказал Дэйв Шарпин.

БпЛА Vector: что известно

Vector — легкий разведывательный БпЛА производства немецкой компании Quantum-Systems. Vector имеет крыло, обеспечивающее подъемную силу и три электродвигателя, которые поворачиваются вверх для вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Комплексы оснащаются сменными модулями, позволяющими вести наблюдение в оптическом и ИК-диапазоне. Также они имеют стабилизацию и встроенный искусственный интеллект, позволяющий, в частности, автоматически отслеживать объекты.

Комплексы поставляются в специальной сумке для транспортировки размером 54×80×34,5 см, суммарная масса в походном состоянии составляет около 8,2 кг.

Quantum-Systems является ключевым поставщиком беспилотных авиационных систем в Украину. Платформы компании были адаптированы на основе отзывов украинских военных для повышения живучести и эффективности выполнения задач в боевых условиях.

Напомним, что на оккупированной части Запорожской области Силы обороны беспилотниками атаковали вражеский грузовой поезд. Уничтожено по меньшей мере 4 цистерны с топливом. В результате первого удара железнодорожный поезд остановился.